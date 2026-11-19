Con estimado de atención a 320 pacientes, se lleva a cabo la tercera jornada de cataratas en el Hospital I Dr. Francisco Vicente Gutiérrez de Mucuchíes, municipio Rangel (Mucuchíes) del estado Mérida.

El gobernador de la entidad, Arnaldo Sánchez, asistió al centro de salud para realizar una inspección a las obras de rehabilitación. Desde allí informó que «al momento van 180 pacientes operados que provienen de diferentes municipios de la entidad: eje Metropolitano, Valle del Mocoties y del Panamericano. Agradezco a los equipos de salud nacional, regional y municipal por la jornada que devuelve la esperanza a los pacientes de mejorar su visión», manifestó.

Detalló que en dos jornadas en los últimos seis meses se han beneficiado a más de 400 pacientes, con proyección de realizar otra jornada de cataratas para el mes de diciembre y superar los más de 1.000 beneficiarios.

Por su parte, la paciente María Luisa Díaz calificó de exitosa la jornada y destacó la atención. «Esta es una opción para las personas que no tienen los recursos, ya que la operación es gratis», puntualizó.