Sectores de Mérida se suman a la consulta sobre justicia penal

Sectores académicos y sociales del estado Mérida participaron en las mesas de trabajo de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, con el fin de impulsar cambios en esta área.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, Larry Devoe, el gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, la presidenta de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carmen Marisela Castro; el Defensor Público General, Daniel Ramírez y el ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.

En la jornada, Devoe indicó que estas mesas de trabajo permitirán avanzar hacia la transformación de la justicia en el país.

«La justicia es una de las bases fundamentales que sostienen el Estado. Uno de los fines esenciales del Estado es la justicia. El Estado se crea con diversas razones, por diversos motivos, pero uno clave, básico, es la administración de la justicia, resolver los conflictos que surgen e imponer las sanciones correspondientes», enfatizó el también fiscal General de la República, citado en nota de prensa.

El fiscal General explicó que este proceso de consulta, que se ha realizado en diferentes estados del país, contempla la participación de distintos sectores para reunir sus perspectivas y establecer una visión común sobre el sistema judicial.

«Todos y todas quienes aquí estamos seguramente tenemos nuestros propios diagnósticos. La idea de este proceso es ponerlo en común, pasar de muchos diagnósticos distintos a un diagnóstico consolidado, entre todos los sectores que forman parte del sistema», aseveró.

El gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, por su parte, expresó su agradecimiento por la visita a la entidad, y recalcó la importancia de que se esté llevando a cabo esta consulta nacional, para fortalecer el país.

«Es un compromiso poder seguir aportando, poder seguir creando y sobre todo seguir todos juntos de la mano, independientemente de la condición política, ideológica, religiosa y racial, para construir el mejor sistema, construir los mejores elementos que nos permitan seguir fortaleciendo a nuestro país en esta Venezuela de paz, en esta Venezuela que renace, en esta Venezuela donde estamos todos los merideños y las merideñas», aseveró el gobernador.