Acondicionan cancha y techado en Escuela San Benito de Santa Lucía

Un total de 162 estudiantes de la Unidad Educativa Nacional Rural «San Benito», ubicada en el sector El Nogal del municipio Paz Castillo, estado Miranda, resultaron favorecidos con la entrega de los trabajos de techado del patio central y la rehabilitación integral de su cancha deportiva.

La obra fue entregada por el gobernador de Miranda, Elio Serrano, junto al alcalde de la jurisdicción, Omar León. El proyecto fue financiado a través de la IV Consulta Popular Nacional 2025 y ejecutado en conjunto por la comuna Unidad Igualdad Bicentenaria, la Alcaldía y el Gobierno regional.

Serrano destacó la organización vecinal y la articulación entre el poder popular y las instancias de gobierno, resaltando que la Comuna suma 11 proyectos ejecutados en la zona. «Quedan otros proyectos pendientes en los que nos hemos comprometido a trabajar de forma articulada para dar respuesta directa a las necesidades del sector El Nogal», afirmó.

Por su parte, el alcalde Omar León resaltó la importancia de optimizar el presupuesto participativo y convocó a los residentes a mantener una presencia activa en las asambleas comunitarias.

La vocera comunal Yalitza Parucho enfatizó el impacto del voto directo para concretar obras comunitarias prioritarias y agradeció la unión vecinal que permitió consolidar la obra para beneficio del sector.