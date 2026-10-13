Acuerdan alianzas para impulsar aparato productivo en los Valles del Tuy

Una alianza que permitirá dinamizar el aparato productivo en los Valles del Tuy fue firmada entre el gobierno del estado Miranda, las plantas agroalimentarias y el sector industrial.

La alianza busca aumentar la producción de derivados lácteos, abastecer al sector ganadero y avícola e instalar centros de beneficio de cacao en baba.

El gobernador Elio Serrano Carpio y el alcalde del municipio Simón Bolívar Saúl Rafael Yánez evaluaron la capacidad de la Planta Procesadora de Lácteos Yare y la Planta de Alimentos Balanceados para Animales (ABA), en el Complejo Agroindustrial Ezequiel Zamora en San Francisco de Yare.

Lácteos Yare aumentará el suministro de derivados a través de sus cinco núcleos activos, mientras que la planta ABA adecúa procesos para atender a productores ganaderos y avícolas.

Serrano indicó que “la estrategia regional contempla el aprovechamiento intensivo de las 120.000 hectáreas cultivables del estado, de las cuales 80.000 se encuentran en producción efectiva”, precisó.

Los acuerdos abarcan la atención prioritaria a pequeños y medianos productores de los municipios Tomás Lander, Independencia, Cristóbal Rojas, Urdaneta, Paz Castillo y Simón Bolívar. “El plan contempla la entrega oportuna de insumos, fertilizantes y financiamiento, así como la mecanización de los suelos de cultivo”, mencionó el gobernador.

Respaldo cacaotero

Sobre el procesamiento de cacao, Serrano suscribió un convenio con la empresa Cacao Industria Venezolana (Civen), en Charallave, dedicada al procesamiento del grano.

La planta cuenta con 150 trabajadores y cinco líneas operativas. Instalarán centros de beneficio de cacao en baba, que garantice a los cacaoteros mirandinos un mercado seguro frente a las fluctuaciones de los precios internacionales del rubro.

“Buscamos proteger los ingresos de los cacaoteros locales frente a las variaciones del mercado internacional y optimizar la calidad del tipo Carenero Superior”, aseveró el gobernador.

El presidente de Civen Pedro Guzmán destacó que la empresa opera las 24 horas para exportar licor, manteca y polvo de cacao a Europa, Asia, Estados Unidos y Latinoamérica. Anotó que se incorporarán a la alianza regional para procesar el rubro de los pequeños agricultores y ampliar la producción destinada al mercado nacional.

“Nuestro convenio es crear centros de beneficios que permitan procesar el cacao en baba de los productores locales, mejorando el perfil de aroma y sabor del tipo Carenero Superior. Todo con la finalidad de potenciar la producción agrícola e industrial del estado Miranda”, afirmó Guzmán.

El directivo señaló que, aunque la fluctuación de los precios internacionales del grano es un factor externo, la meta estratégica en el estado Miranda es fortalecer la calidad del producto final y ampliar las líneas de producción orientadas a sucedáneos, polvos y chocolates para el mercado nacional.”