

La Gobernación de Miranda, junto al gobierno municipal avanzan en la rehabilitación de la carretera Cúa–Santa Teresa con la colocación de más de 1.200 toneladas de asfalto.



Estas labores de rehabilitación y pavimentación, se realizan con el objetivo de atender estratégicamente los sectores San Antonio y La Matanza de la región.



La Gobernación de Miranda contempla la colocación total de 3.500 toneladas de asfalto antes de culminar el año 2026 para transformar esta importante arteria vial.

En ese sentido, durante el fin de semana se colocaron 840 toneladas (420 toneladas diarias), a las que se sumaron este lunes otras 420 toneladas adicionales para alcanzar 1.260 toneladas en esta fase inicial.

La obra es ejecutada a través de la Secretaría Coordinadora de Ciudades Humanas para el Buen Vivir, en sinergia entre el Ejecutivo regional y el alcalde del municipio.



“Nuestro objetivo con estos trabajos de recuperación integral es optimizar la vialidad y garantizar un tránsito seguro, clave para el buen vivir de las comunidades de la zona. Seguiremos trabajando de la mano con la Alcaldía de Urdaneta y el alcalde Jonatan Herrera”, expresó el presidente de Corposervicios, Juan Carlos Esteila.



Por su parte, el alcalde Jonathan Herrera, informó sobre el asfaltado en carpeta corrida en la carretera Cúa – Santa Bárbara, específicamente en el tramo entre San Antonio y La Mata, con el fin de optimizar la vialidad y garantizar un tránsito seguro.

“La rehabilitación es ejecutada por la Gobernación del estado Miranda a través de Corposervicios junto a la Alcaldía del municipio Urdaneta, para recuperar integralmente esta arteria vial clave para las comunidades de la zona”, señaló el mandatario municipal en sus redes sociales.