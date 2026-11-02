Culminaron trabajos de reparación de tubo roto en el sistema Tuy III

Cuadrillas especializadas de Hidroven y servicios públicos de la Alcaldía del municipio Cristóbal Rojas culminaron a las 8:30 de la mañana de este lunes los trabajos de reparación en la tubería matriz del sistema Tuy III, ubicada en el sector Caujarito de la parroquia Charallave, estado Miranda.

​La contingencia se originó tras registrarse una rotura en el tubo principal que desató un chorro de agua de más de cuatro metros de altura, afectando la capa vegetal de la zona montañosa, a las 6 pm del pasado domingo. Ante la situación, los equipos técnicos se desplegaron inmediatamente para evaluar la magnitud del daño y coordinar la intervención oportuna.

​Rafael García, secretario de Derecho a la Ciudad y Servicios Públicos de Charallave, destacó el despliegue realizado en articulación con las autoridades regionales y del Ministerio para la Atención de las Aguas para solventar la falla de manera expedita.

«Desde tempranas horas nos trasladamos junto al ingeniero Eduard Morales y los equipos operativos para corregir la fuga de agua potable en Caujarito, siguiendo las directrices orientadas para garantizar la estabilidad de los servicios», indicó.

García apuntó que tras finalizar las maniobras de soldadura y acondicionamiento estructural a las 8:30 am, se procedió a abrir las válvulas a las 9:00 de la mañana para iniciar el llenado progresivo de la tubería y ejecutar las pruebas de presión que permitan restituir el suministro de agua de manera segura a los distintos municipios tuyeros y la Gran Caracas.