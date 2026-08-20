En el Tuy la militancia revolucionaria respalda la soberanía nacional

Este jueves, el diputado de la Asamblea Nacional, Rodolfo Sanz, encabezó un encuentro con las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), estructuras municipales y comunales de los Valles del Tuy, estado Miranda, donde se resaltó la firmeza y capacidad de resistencia del pueblo venezolano ante las adversidades.

Desde el Patio Central de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) en Ocumare del Tuy, Sanz analizó la coyuntura económica histórica, la crisis geopolítica mundial y la defensa de la soberanía nacional, al tiempo que recordó los momentos más críticos de la economía venezolana, marcada por una hiperinflación inducida que alcanzó el 39.000%, donde el papel moneda perdió su capacidad de intercambio y los costos de producción superaban el valor facial de los billetes.

Destacó la capacidad de resistencia del pueblo y del liderazgo revolucionario frente a dichas adversidades, sin rendirse ante las presiones extranjeras. «Venezuela se encuentra en el centro de la disputa geopolítica global debido a sus vastas reservas de hidrocarburos y minerales estratégicos -conocidos como tierras raras-, esenciales para la tecnología moderna y la inteligencia artificial», alegó.

El parlamentario explicó que las potencias industriales buscan dominar estas fuentes energéticas en medio de una crisis civilizatoria y ambiental sin precedentes. Asimismo, abordó los recientes acontecimientos políticos y militares, reiterando que la dirección revolucionaria actúa con prudencia, firmeza y responsabilidad histórica.

«La decisión de priorizar la vía diplomática y el diálogo político busca preservar la paz y la estabilidad del país frente a las pretensiones imperiales, manteniendo intactas las fuerzas del partido, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el poder popular», aseguró el diputado.

La alcaldesa del municipio Tomás Lander, Dayana Báez, subrayó que la militancia revolucionaria se mantiene firme y con la moral en alto, siguiendo los lineamientos de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Enfatizó que el trabajo diario en los territorios permite fortalecer la organización y dar respuestas efectivas a las necesidades del pueblo, y a su vez, reconoció el respaldo del alto mando político del partido y de los enlaces regionales, entre ellos el gobernador Elio Serrano y los legisladores que acompañan la gestión en el estado Miranda. En este sentido, mencionó que la entidad se consolida como un referente de cohesión y trabajo político articulado.