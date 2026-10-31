Entregan 75 créditos a condominios de Miranda tras doblete sísmico

El gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, otorgó 75 créditos dirigidos a juntas de condominio de la región, enmarcados en el despliegue del Plan Venezuela Renace.

El anuncio se concretó durante un enlace televisivo con la presidenta Delcy Rodríguez, quien lideraba de forma simultánea una jornada de adjudicación de viviendas en el estado La Guaira.

Durante la actividad, el mandatario regional destacó el alcance del abordaje gubernamental desplegado para superar las afectaciones generadas por el evento sísmico del pasado 24 de julio.

Serrano enfatizó que esta asignación de recursos constituye “una demostración más de amor por la patria y por el pueblo venezolano”, al tiempo que reivindicó el trabajo técnico e institucional que ejecuta el Plan Venezuela Renace para devolver la estabilidad habitacional a la población.

La entrega de financiamientos abarca de manera directa a conjuntos residenciales ubicados en los municipios Plaza, Zamora, Guaicaipuro, Sucre, Chacao, Baruta, El Hatillo y Brión.

El gobernador precisó que, tras un exhaustivo diagnóstico que comprendió 11 mil inspecciones técnicas en la geografía mirandina, se contabilizaron 1.500 edificaciones en alerta amarilla y 700 en condición roja.

Al respecto, señaló que el Ejecutivo regional ya mantiene labores activas de rehabilitación en al menos 80 inmuebles prioritarios, meta de atención que se expande progresivamente con el otorgamiento de estos créditos.

Por su parte, Marlyn Quero, vocera de las juntas de condominio del urbanismo Nueva Casarapa, expresó su agradecimiento por la transferencia de recursos, destacando que el financiamiento permitirá ejecutar obras indispensables para elevar la calidad de vida de las familias residentes y abogando por la continuidad del programa en el resto de los edificios diagnosticados.