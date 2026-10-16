Entregan dos obras hídricas en Charallave

Un total de 2.695 habitantes del sector Terrazas de San Ignacio, en Alvarenga de Charallave, municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda, cuentan con suministro regular de agua tras la entrega de dos obras hídricas financiadas mediante la Consulta Popular Nacional.

El gobernador Elio Serrano, junto a la alcaldesa Yuhismar Hernández, entregó la estación de rebombeo de Alvarenga y la planta potabilizadora Vita. La estación de bombeo dispone de dos motores de 15 HP que superan el desnivel topográfico de la zona y garantizan el servicio directo por tubería a las familias de 12 comunidades de la comuna Generalísimo Francisco de Miranda.

​«La rehabilitación del cuarto de rebombeo es un logro importante para la comunidad organizada de este sector. Es por ello que los invitamos a que participen de manera masiva y con alegría en la Consulta Popular Nacional de este 18 de octubre, para que, de manera democrática, participativa y protagónica, puedan elegir sus proyectos prioritarios», expresó el gobernador.

Serrano precisó que la inversión global de la estación de bombeo alcanzó los 70.000 dólares, aportados por el Ejecutivo nacional, regional y municipal, junto con el Ministerio para la Atención de las Aguas, Hidroven, Corpoelec y la mano de obra del poder popular. Los trabajos de adecuación eléctrica, mantenimiento de bombas, motores, válvulas, tableros de control y construcción de caseta se ejecutaron en 15 días.

​Detalló además que la planta potabilizadora Vita, impulsada por la juventud de la comuna, almacenará 2.400 litros de agua cruda y tendrá una capacidad de llenado de 1.800 botellones mensuales para atender a 1.098 familias de 12 consejos comunales, «quienes podrán transformar el vital líquido, proveniente de las fuentes naturales, en un recurso apto para el consumo humano».

​Atención en salud

Durante la jornada, las autoridades inauguraron también un Consultorio Popular Tipo II en el urbanismo María Gabriela Chávez del sector Alvarenga, el cual ofrecerá atención primaria en medicina general y pediatría a más de 2.600 personas.

​En la actividad, el gobernador asumió el compromiso de incorporar una unidad odontológica completa con personal calificado para reforzar la prevención sanitaria en el sector. «Apostamos a que nuestra gente esté pendiente de prevenir la enfermedad y promocionar la salud», aseveró.

​Finalmente, Serrano convocó a las 131 comunas de los Valles del Tuy a participar activamente en la próxima jornada electoral comunal para elegir proyectos prioritarios en sus sectores.