Tres obras de infraestructura educativa y deportiva -la U.E.E Simón Bolívar, el Gimnasio Israel Contreras y una cancha de usos múltiples- fueron entregadas rehabilitadas este miércoles en Santa Teresa del Tuy, municipio Independencia del estado Miranda, por el gobernador Elio Serrano y el alcalde Rayner Pulido.

​Con la refacción de la escuela Simón Bolívar, ubicada en la comuna Josefa Camejo de Santa Teresa del Tuy, Miranda alcanza 326 planteles recuperados de los 1.410 existentes en la entidad, mientras el municipio Independencia suma 73 de sus 91 escuelas atendidas. La obra favorece a 126 estudiantes de preescolar a sexto grado e incluyó impermeabilización, pintura, un nuevo salón, rehabilitación de la cocina y dotación de mobiliario escolar.

​“La coordinación y la mancomunidad de esfuerzos es lo que va a lograr que tengamos espacios dignos para nuestros muchachos”, refirió Serrano, quien destacó el apoyo de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (Fede) y adelantó que en 2027 intervendrán otras 10 escuelas locales.

Detalló que la jurisdicción de Santa Teresa del Tuy concentra uno de los mayores porcentajes de escuelas atendidas de manera progresiva desde el año 2023, destacando que el trabajo mancomunado entre los tres niveles de gobierno.

​En la comuna Santa Teresa Centro, las autoridades reinauguraron el Gimnasio Israel Contreras -con 30 años de trayectoria- y la cancha de usos múltiples del sector Campo Alegre, dotándolos de implementos para la práctica gratuita de boxeo, taekwondo, karate y yoga. Además entregaron balones para las practicas de fútbol sala, voleibol y baloncesto.

​“Hace unos días entregamos la iluminación del estadio Martín Rada y seguiremos mejorando las condiciones para que nuestros niños y jóvenes tereseños sigan haciendo deporte”, recalcó el alcalde Pulido, tras anunciar una segunda fase de techado y cercado perimetral.