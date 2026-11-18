Un total de 550 títulos de tierra urbana fueron entregados a familias de los Valles del Tuy, estado Miranda, dando inicio formal a un despliegue nacional que contempla la adjudicación de más de 3.000 documentos legales.

Los documentos fueron otorgados por la ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Paola Posani, quien explicó que esta entrega forma parte de un despliegue nacional articulado que se complementa con la creación de un plan maestro de ordenamiento territorial.

​»Desde este punto estamos organizando un plan maestro con el gobernador Elio Serrano y los alcaldes de todo el territorio, porque el título de tierra no está separado del territorio; este debe organizarse a partir de lo que somos y lo que aspiramos ser», sostuvo.

La ministra destacó el carácter vanguardista de esta política pública. «Es un instrumento que muy pocos países tienen; nosotros contamos con una ley de tierras que permite que el poder popular organizado y cada familia tengan su título y se conviertan en dueñas de su futuro», aseveró.

El gobernador Elio Serrano refirió la vigencia histórica del Decreto N° 1666 emitido en febrero de 2002 y publicado en Gaceta Oficial N° 37.378. «Estamos haciendo vida lo que el comandante Chávez nos indicó allá por el año 2002 cuando decretó el otorgamiento de títulos de tierra urbana. Hoy nos sentimos muy satisfechos con esta acción que adelanta nuestro Ministerio de Hábitat y Vivienda y el Instituto Nacional de Tierras Urbanas», recordó.

Resaltó el despliegue institucional permanente en los municipios mirandinos para atender de forma directa a las comunidades. «En el estado Miranda se ha desplegado la institución para que en todos los sectores donde existan títulos por otorgar, estos se hagan efectivos», apuntó.

Serrano enfatizó que esta adjudicación representa un pilar fundamental para el bienestar social. «La propiedad de la tierra le da a la gente seguridad jurídica y, definitivamente, la posibilidad de que sus descendientes accedan a esa titularidad para construir su felicidad», puntualizó.

En la actividad estuvo el presidente del Instituto Nacional de Tierras Urbanas, Ronald Rivas; y el alcalde del municipio Independencia, Rayner Pulido.