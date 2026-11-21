La ministra para la Mujer e Igualdad de Género, Yelitze Santaella, lideró la instalación de la segunda sesión extraordinaria de justicia de género en el estado Miranda.

«Participamos en la mesa técnica junto a autoridades regionales y nacionales, instituciones del sistema de justicia, organismos de seguridad y el poder popular», informó Santaella en sus redes sociales.

Durante la jornada se evaluaron avances, retos y las proyecciones hacia 2027 para garantizar atención oportuna y erradicar la violencia basada en género.

«Seguimos avanzando con compromiso y trabajo en equipo para proteger y acompañar a cada mujer en su territorio», sostuvo.