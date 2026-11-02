Expo Guaicaipuro Potencia 2026 visibiliza el impulso productivo en Miranda

Con más de 150 expositores de los sectores agroalimentario, metalmecánico, automotor y gastronómico, fue inaugurada la quinta edición de la Expo Guaicaipuro Potencia 2026 en Los Teques, estado Miranda, para visibilizar el desarrollo de la economía real venezolana.

En ese sentido, el ministro de Industrias y Comercio Nacional, Luis Antonio Villegas, asistió al evento y acompañó al alcalde del municipio Guaicaipuro, Farith Fraija, durante un recorrido por los stands para constatar el potencial industrial de la región, refiere una nota de prensa.



Durante el recorrido, Villegas destacó el rol determinante de los productores y emprendedores locales en el contexto económico actual.



“Venezuela atraviesa un crecimiento económico importante gracias a la resiliencia y lucha de nuestro pueblo. Apreciamos muchas experiencias productivas en el marco del Plan Venezuela Alimenta Hambre Cero. El emprendimiento en Venezuela es un actor fundamental para el crecimiento económico del país; vimos la presencia de la banca pública llevando el plan de digitalización de la moneda. Por ello, en el marco de esas 4F del emprendimiento, apoyamos activamente la “F” de Feria, la cual consolida estas iniciativas”, manifestó el titular de la cartera de comercio.

Asimismo, el titular de Industrias y Comercio Nacional señaló que esta vitrina permite proyectar la oferta productiva mirandina hacia mercados internacionales, fortaleciendo la articulación institucional bajo las directrices económicas orientadas a impulsar la integración comercial.

Con estas acciones, el Ejecutivo Nacional ratifica su acompañamiento al sector empresarial mediante herramientas de financiamiento, formación y encadenamiento productivo para consolidar la soberanía económica.