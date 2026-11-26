Un acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Dirección de Movilidad y el Frente de Transporte permitirá que las 26 líneas que cubren las rutas del municipio Guaicaipuro operen hasta las 10:00 de la noche a partir de este lunes 30 de noviembre, como parte de una primera fase de trabajo articulado para fortalecer la movilidad nocturna en la jurisdicción.

Así lo informó el alcalde Farith Fraija, quien destacó que la medida responde a mesas de trabajo orientadas a mejorar la atención a los usuarios y evaluar de manera progresiva la dinámica del servicio.

«El horario podría ampliarse aún más en etapas posteriores, según el desenvolvimiento de las rutas y el comportamiento de la demanda de pasajeros en el municipio», acotó.

De acuerdo con una nota de prensa publicada por la Alcaldía de Guaicaipuro, el esquema contempla la articulación con el sector comercial y con la Superintendencia de Administración Tributaria del Municipio Guaicaipuro (Satguaica) para promover que los comercios extiendan su jornada laboral hasta las 8:00 de la noche , dinamizando la actividad económica local en sintonía con la ampliación del servicio de transporte público.

Con esta iniciativa, la municipalidad avanza en la coordinación entre transportistas, comerciantes y dependencias locales para brindar mayor facilidad de traslado y respaldo a la cotidianidad de los guaicaipureños.