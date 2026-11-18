Efectivos de Protección Civil del municipio Plaza (Guarenas) recibieron una dotación de uniformes para el cumplimiento de sus funciones en la prevención y atención de emergencias.



En el acto, en el que además se reconoció el desempeño de los uniformados tras los terremotos del 24 de junio, el alcalde Antonio Galíndez resaltó la importancia de apoyar a los hombres y mujeres que brindan protección a la ciudadanía en momentos de emergencia, así como en la prevención de desastres naturales o incidentes ocasionados por el hombre.

El alcalde Antonio Galíndez, acompañado durante la entrega de reconocimientos por el gobernador Elio Serrano, felicitó a los integrantes del organismo de seguridad por el desempeño que han llevado adelante durante el postmovimiento sísmico y durante las lluvias.

“Por eso hemos reconocido la voluntad de trabajo de cada hombre y mujer de Protección Civil, y en la que además los hemos equipado con sus uniformes, botas, gorra, guerrera, equipos necesarios para su operatividad”, dijo.



Galíndez anunció además la habilitación de una nueva sede de Protección Civil de la jurisdicción.



“A partir de hoy, Protección Civil de Plaza tendrá una nueva sede, la cual tendrá dormitorio, sala y comedor. También esta nueva sede tendrá una gran escuela, con salones para los cursos de formación permanente de Protección Civil, destinados para los condominios, los consejos comunales y las comunas, con el objetivo de ir formando a los comités de riesgos propios de cada una de las comunidades del poder popular organizado”, explicó.



Por su parte, el gobernador Serrano manifestó que el Gobierno Bolivariano está comprometido en fortalecer el sistema de gestión de riesgo en todo el estado.

“Necesitamos que cada espacio municipal cuente con una Protección Civil dotada y formada, para enfrentar las afectaciones y circunstancias que se nos pueden presentar en cualquier momento. Nosotros tenemos 24 territorios comunales, y nuestro objetivo es que nuestra Protección Civil se instale para que pueda constituir los Comités de Riesgo en estos territorios”, dijo el gobernador.