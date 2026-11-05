Gobierno entrega primeras escuelas rehabilitadas en Guarenas tras sismos

Como parte de las acciones articuladas entre los tres niveles de gobierno y el poder popular, el municipio Plaza del estado Miranda suma dos centros educativos totalmente recuperados para el desarrollo escolar de la jurisdicción: la Unidad Educativa Régulo Rico en el sector Las Clavellinas y la Escuela Apacuana, ubicada en Ciudad Belén.

En la U.E. Régulo Rico, más de 620 estudiantes cuentan ahora con instalaciones renovadas a través del Plan Venezuela Renace. La intervención abarcó trabajos de mampostería, reparación de columnas, acondicionamiento de aulas y sanitarios, además de la construcción y equipamiento integral de un nuevo comedor, dotado con cocina, nevera y utensilios, y la instalación de un parque infantil.

Durante el acto de entrega, el gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, resaltó la labor conjunta impulsada por el Ejecutivo nacional, la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (Fede), la Gobernación y la Alcaldía de Plaza. Asimismo, enfatizó que la entrega de la Escuela Apacuana y la U.E.

Régulo Rico forma parte de la respuesta institucional para atender las infraestructuras que resultaron afectadas en la zona por eventos sísmicos.

El gobernador de Miranda, Elio Serrano, junto al alcalde del municipio Plaza, Antonio Galíndez, y la comunidad escolar, recorrió las instalaciones rehabilitadas de la U.E. Régulo Rico en Las Clavellinas





Serrano también destacó el protagonismo de la Comuna Las Clavellinas, reconociéndola como la de mayor participación en Miranda durante la reciente Consulta Popular Nacional, al registrar más de 1.900 votos. «Se ve la participación del pueblo organizado en función de resolver las problemáticas que los aquejan. Nosotros apoyaremos estas iniciativas porque creemos en la participación protagónica», afirmó la autoridad regional.

Por su parte, el alcalde del municipio Plaza, Antonio Galíndez, precisó que actualmente 11 instituciones educativas de la entidad están siendo intervenidas mediante el trabajo coordinado con las salas de autogobierno. Galíndez ratificó el compromiso de continuar la recuperación del 100 % de los planteles de la zona para ofrecer espacios idóneos a la comunidad infantil.

La jornada culminó con las palabras de agradecimiento de la directiva de la U.E. Régulo Rico, quien, en representación de los estudiantes, docentes y representantes, celebró la culminación de las obras que benefician de manera directa a la población escolar de Las Clavellinas y Ciudad Belén.