Guaicaipuro entrega uniformes escolares a 720 niños de Altagracia de la Montaña

La Alcaldía del municipio Guaicaipuro entregó uniformes escolares a 720 niños y niñas de la parroquia Altagracia de la Montaña, en una jornada realizada en la Unidad Educativa Estadal Evaristo González Palma, como parte de las acciones dirigidas a respaldar a la población estudiantil de las comunidades rurales.

Durante la actividad, el alcalde Farith Fraija destacó la continuidad de los programas de atención social destinados a garantizar que los estudiantes cuenten con los recursos necesarios para asistir a clases, pese a las dificultades que enfrenta la gestión municipal.

«A pesar de las dificultades y de los duros golpes que hemos enfrentado, seguimos garantizando la atención y los recursos necesarios para que nuestros muchachos cuenten con todo lo indispensable para ir a clases», señaló.

Alcaldía de Guaicaipuro entrega uniformes a más de 700 estudiantes en Altagracia de La Montaña / Foto: Prensa Alcaldía de Guaicaipuro

Alcaldía de Guaicaipuro entrega uniformes a más de 700 estudiantes en Altagracia de La Montaña / Foto: Prensa Alcaldía de Guaicaipuro

Alcaldía de Guaicaipuro entrega uniformes a más de 700 estudiantes en Altagracia de La Montaña / Foto: Prensa Alcaldía de Guaicaipuro

La entrega forma parte de un trabajo articulado entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional, y la Gobernación del estado Miranda.

La jornada alcanzó a estudiantes de las escuelas estadales Juana Ramírez La Avanzadora, María Antonia Bolívar Palacios, Simón Rodríguez, Eulalia Buroz, Ana María Campos y Cubillán; así como de los planteles nacionales Guillermina Osorio de Visconti, Josefa Joaquina Sánchez, Rafael Rivero Oramas y Evaristo González Palma.

También fueron incluidos los ocho simoncitos que funcionan en la parroquia, ampliando el alcance de esta iniciativa dirigida a acompañar a las familias y favorecer las condiciones de acceso a la educación.