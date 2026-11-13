Guarenas dio la bienvenida a la Navidad con encendido de luces

Con música en vivo, luces multicolores y el encuentro de cientos de familias en la plaza La Guarenidad y la redoma de La Guairita, el municipio Ambrosio Plaza (Guarenas) encendió oficialmente la Navidad este jueves.

La jornada festiva, que iluminó la entrada de la ciudad en la avenida Intercomunal Guarenas-Guatire, sirvió además de escenario para que las autoridades regionales y locales inauguraran la nueva parada inteligente «La Copacabana».

Durante la celebración navideña, el gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, llamó a la paz, la unión familiar y el fortalecimiento de los espacios públicos.

El mandatario regional destacó el trabajo de rehabilitación ejecutado en puntos emblemáticos como las plazas Miranda y La Fuente, señalando que la felicidad del pueblo se construye mediante la atención integral en salud, educación y servicios públicos, de la mano con el impulso a la cultura, el deporte y la recreación.

«Mi reconocimiento a todo el pueblo de Guarenas y a su dirigencia porque han logrado transformar espacios que sirven para el disfrute de nuestra gente», aseveró Serrano, quien también valoró la gestión y trayectoria del alcalde Antonio Galíndez.

Asimismo, exaltó la resiliencia de la población y envió sus deseos de bienestar para la temporada: «A pesar de la complejidad que ha vivido el pueblo venezolano, tiene la voluntad y la fuerza para salir adelante. Aquí en Guarenas lo que se respira es amor; nos toca desear una Feliz Navidad y un próspero año 2027 para todos los mirandinos y venezolanos».

Cientos de familias guareneras disfrutaron del despliegue de luces multicolores y música en vivo que marcó el inicio de la Navidad





Modernización urbana

En el marco de la festividad decembrina, el gobernador Serrano y el alcalde Antonio Galíndez entregaron formalmente la parada inteligente «La Copacabana», una obra diseñada para beneficiar a los habitantes de las urbanizaciones aledañas y que forma parte de los preparativos rumbo a la celebración de los 400 años de la Virgen de Copacabana, patrona de la localidad.

Galíndez explicó que esta infraestructura se integra a un plan de modernización orientado a consolidar ciudades más humanas, ecológicas y seguras. La parada está equipada con un sistema de videovigilancia activo las 24 horas y pantallas digitales destinadas a difundir mensajes preventivos, tradicionales y reseñas sobre la identidad local, incluyendo la historia de la antigua hacienda La Vaquera.

El burgomaestre anunció que los trabajos de embellecimiento se extenderán próximamente a otras plazas del municipio y destacó la articulación con los gobiernos nacional y regional para la recuperación de viviendas, escuelas, avenidas y alumbrado público.

«Queremos que estas navidades sean de reencuentro entre todos los venezolanos. A los que quieren dividir, que se vayan lejos; aquí en Guarenas respiramos fuerza, fe y esperanza para salir adelante», afirmó, extendiendo una invitación a propios y visitantes a disfrutar de la agenda cultural, recreativa y religiosa de la temporada.

Autoridades destacaron la rehabilitación de espacios públicos en la ciudad

El lugar se espera que sea para el encuentro y la recreación durante la época decembrina

Voces de la comunidad

Los asistentes celebraron la recuperación de los espacios nocturnos para el esparcimiento familiar.

José Pérez, habitante de Guarenas, resaltó el impacto positivo de contar con zonas seguras para niños y jóvenes. “Es algo muy grato ver la unidad del pueblo y de las familias que bajan de los barrios a este lugar para alegrarse. Este era un espacio donde en realidad no había dónde recrearse; damos gracias a Dios porque todos estos lugares se han retomado nuevamente. La felicidad de los niños es la felicidad de los padres».

Por su parte, Risbely Rivas, residente de la zona, agradeció la continuidad de estas jornadas festivas y de embellecimiento urbano.

«Agradezco que hayan tomado en cuenta a Guarenas para brindarnos un espacio donde disfrutar de la Navidad. Ya van dos años consecutivos en los que se toma en cuenta a nuestra ciudad para estas actividades», puntualizó.