Guarenas se prepara para la coronación canónica de la Virgen de Copacabana

En una rueda de prensa ofrecida por la Diócesis de Guarenas, las autoridades eclesiásticas dieron a conocer los detalles de la solemne celebración por los 400 años de la llegada de la Virgen de Copacabana a la región, así como el histórico acontecimiento de su Coronación Canónica, conferida por Su Santidad, el Papa León XIV.

La vocería del encuentro estuvo a cargo de Monseñor Carlos Márquez, Administrador Apostólico de la Diócesis de Guarenas, quien destacó la trascendencia espiritual de este júbilo mariano para toda la comunidad.

«Los invitamos a participar de esta celebración espiritual que nos llena de fe y esperanza; de un amor que nos deja saber que Dios no nos abandona, que está con nosotros, que nos quiere y para eso nos regala la presencia de la Santísima Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo y Madre de la Iglesia. Que bajo su advocación de Copacabana, sigamos adelante en nuestro camino de hacer presente el Reino de los Cielos aquí en la Tierra», expresó Monseñor Márquez.

La eucaristía principal se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre a las 10:00 a.m. y estará presidida por el Nuncio Apostólico en Venezuela, Monseñor Alberto Ortega.

La ceremonia contará además con la presencia del Arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Biord, junto a varios obispos del país, todo el clero de la Diócesis de Guarenas y la feligresía laica.

Como parte de los preparativos, Monseñor Márquez sostuvo una reunión con las estructuras y apostolados laicales de la diócesis, quienes reafirmaron su compromiso de participación activa durante las jornadas festivas.

La Coronación Canónica de la Virgen de Copacabana representa el reconocimiento oficial del Santo Padre a la profunda devoción del pueblo mirandino.

Monseñor Márquez resaltó que este otorgamiento fue alcanzado gracias a las gestiones de Monseñor Tulio Ramírez Padilla, quien solicitó ante la Santa Sede el decreto que hoy rinde tributo a la fe ininterrumpida de la diócesis.

La festividad promete ser un hito de encuentro y renovación espiritual, complementado con diversas manifestaciones culturales tradicionales en honor a la patrona, por lo que Diócesis de Guarenas reiteró la invitación abierta a todos los fieles para unirse a esta gran fiesta de fe, esperanza y unidad.