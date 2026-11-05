IFE activa plan de concientización en el tren Caracas-Cúa

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) activó el Plan de Despliegue para el Fortalecimiento de la Cultura, el Buen Usuario, la Seguridad y la Convivencia Ferroviaria en las estaciones del Sistema Ferroviario Central Ezequiel Zamora I, línea que conecta a Caracas con Cúa, estado Miranda.

​La jornada integra a personal de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y de la Gerencia de Seguridad Integral del IFE, junto a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con el objetivo de resguardar a los viajeros e instalaciones.

El presidente del IFE, Claudio Farías, informó a ÚN que también se puso en funcionamiento la campaña «Semáforo de Convivencia», orientada a promover el autocontrol y el respeto mutuo entre los miles de pasajeros que transitan a diario por esta arteria de transporte ferroviaria.

​Explicó que este programa hace uso de la simbología vial del semáforo (amarillo, rojo y verde) para ayudar a los usuarios a reconocer su estado emocional antes de ingresar a las estaciones, buscando prevenir conflictos durante los momentos de mayor afluencia en los andenes.

​»Nuestros equipos acompañan a los usuarios para recordarles la importancia de respetar las normas dentro de vagones y estaciones, preservar los espacios públicos y mantener la convivencia durante el viaje», indicó.

​El operativo prioriza el acatamiento de la franja amarilla en los andenes, el ingreso ordenado a los vagones sin empujones y el resguardo de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, durante la movilidad en la red ferroviaria mirandina.

Farías acotó que también se está reforzando la divulgación sobre la compra de pasajes mediante código QR, el uso de la aplicación móvil «En la Parada» y el paso individualizado por los torniquetes de control de acceso electrónico.