La oficina está ubicada en el Circuito Judicial de Los Valles del Tuy / Foto: Gobernación de Miranda
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Miranda

Inauguran Oficina de Defensoría de los Derechos de las Mujeres en Valles del Tuy

La oficina fue instalada para brindar acompañamiento legal y defensa expedita en casos de vulneración de derechos

Amarilis Palacios
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Como parte del Mes Violeta y de la campaña «Ni golpes que duelen, ni palabras que hieren», fue inaugurada la Oficina de la Defensoría de los Derechos de las Mujeres en el Circuito Judicial de los Valles del Tuy.

La oficina ubicada en el Circuito Judicial de los Valles del Tuy, fue instalada para brindar acompañamiento legal y defensa expedita en casos de vulneración de derechos, refiere una publicación de la Gobernación de Miranda en Instagram.

Este nuevo espacio fue posible gracias al trabajo interinstitucional impulsado por la ministra de la Mujer y la Igualdad de Género, Yelitze Santaella, la magistrada Lourdes Anderson, coordinadora de la Comisión de Justicia de Género del Tribunal Supremo de Justicia, el gobernador Elio Serrano y la autoridad única de Mujeres de Miranda, Eddith Pulido.

Por su parte, Eddith Pulido dijo que «esta inauguración representa un avance para la causa feminista, porque nos permite fortalecer los mecanismos de protección, garantizar el debido proceso y seguir trabajando por los derechos de las mujeres en cada uno de nuestros territorios».

Esta nueva oficina está orientada a reducir los índices de agresión y avanzar hacia su erradicación total en la entidad, a fin de consolidar a Miranda como territorio de paz, igualdad y justicia para la mujer.

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