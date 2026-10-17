Llevarán clínicas móviles para atención de las mujeres en Miranda

Tres clínicas móviles de atención médica directa estarán desplegadas en las 468 comunas del estado Miranda, en el marco de las actividades del Mes Rosa dedicadas a la prevención por la salud femenina.

Así lo informó la Autoridad Única de Mujeres en la entidad, Eddith Pulido Fuentes, durante un encuentro celebrado en el auditorio del Liceo Nacional Bolivariano Juan Antonio Pérez Bonalde, en Ocumare del Tuy, con la presencia de voceras de los 21 municipios mirandinos.

​La funcionaria destacó que estas unidades especializadas prestarán servicios gratuitos de atención ginecológica, densitometría ósea, citología y ecografía pélvica en el marco de la campaña «Tócate para que no te toque».

​»Agradecemos al gobernador Elio José Serrano Carpio por dotar a las mujeres mirandinas con tres unidades móviles para la atención ginecológica y ecográfica. A este esfuerzo se suman todos los centros hospitalarios del estado Miranda para ofrecer programas de citología, ecografías y densitometría ósea, indispensables para garantizar la salud preventiva de la mujer», afirmó.

Indicó que estas unidades irán de forma directa a los territorios para atender a las femeninas y su familia en las comunidades. «Son clínicas móviles que van a ir directamente a las comunas. En nuestros municipios tenemos 468 comunas y esas estructuras contarán con la atención médica, porque para nosotros es fundamental priorizar la prevención y el autocuidado», sostuvo.

Pulido Fuentes instó a la población femenina a organizarse con miras a la jornada comicial pautada para este domingo. «Hacemos un llamado a todas las mujeres mirandinas de las 468 comunas a participar activamente este 18 de octubre en la Consulta Popular Nacional para elegir los proyectos prioritarios que permitan seguir mejorando nuestras comunidades», puntualizó.

La alcaldesa del municipio Tomás Lander, Dayana Báez, subrayó que el esfuerzo conjunto entre las instancias de gobierno busca acercar los servicios médicos especializados a las zonas más vulnerables.

​»Se promueve el trabajo creador de la mujer, pero también la prevención. Las clínicas móviles van a ir directamente a los territorios; en nuestro municipio tenemos 40 comunas y todas van a recibir esta atención, porque es fundamental priorizar la salud y el bienestar integral», acentuó.

Báez enfatizó la necesidad de consolidar la cultura del autocuidado entre las pobladoras de la entidad. «El cuidado va más allá de la celebración; significa cuidarnos a nosotras mismas y ayudarnos entre mujeres. Esa es la verdadera mujer valiente venezolana, la que necesita seguir trabajando por el desarrollo del país», alegó.