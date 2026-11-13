Miranda alcanza 325 escuelas rehabilitadas tras entrega en Ocumare del Tuy

Tres centros educativos fueron entregados totalmente renovados en el Complejo Educativo Bolivariano Miranda, situado en el sector Chaparral de Ocumare del Tuy, municipio Tomás Lander del estado Miranda, durante una jornada encabezada por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez; el gobernador Elio Serrano; y la alcaldesa Dayana Báez, con lo cual la entidad alcanza las 325 instituciones recuperadas.

​Las obras incluyeron la culminación del nuevo Instituto de Educación Especial «Raíces de Miranda», que atenderá a cerca de 60 niños neurodivergentes, así como la rehabilitación integral de un preescolar Simoncito -cuya matrícula pasó de 300 a 500 cupos- y una escuela básica con más de 70 años de trayectoria y capacidad para 900 alumnos.

​Los trabajos abarcaron impermeabilización con manto asfáltico, sustitución de techos, pintura general y dotación completa de mesas y sillas, pizarrones, escritorios, laboratorios, cocinas y comedores escolares en el Ceis y la escuela primaria Miranda.

​»Estamos trabajando en mejorar la infraestructura, ampliar el Programa de Alimentación Escolar y recuperar el salario de nuestros trabajadores. La matrícula viene creciendo sostenidamente y ya superamos los seis millones de estudiantes», aseveró el ministro.

​El titular de la cartera educativa informó además que en los últimos dos años se han abierto 700 nuevas cocinas para superar los 20.000 comedores activos en el país, y destacó que el déficit de docentes especialistas se redujo de 75.000 en 2024 a 13.000 en 2026 mediante planes de formación universitaria y reincorporación de jubilados.

​Por su parte, el gobernador Elio Serrano detalló que Miranda cuenta con 2.062 planteles públicos, subvencionados y privados que atienden a 530.681 estudiantes, e instó a las estructuras comunitarias a garantizar la escolaridad total en la región.

​»No solamente se posibilita que el aula de clase esté en condiciones de infraestructura adecuada, sino que también se dota con mesas y sillas, pizarrón, escritorio del docente, laboratorios, comedor y cocina. Hacemos un llamado a todos los líderes comunitarios para que vayan casa por casa, de modo que en ningún hogar quede un niño en edad escolar fuera del sistema», precisó Serrano.

Los trabajos incluyen rehabilitación de comedores y laboratorios de la escuela primaria Bolivariana Miranda. Foto Airamy Carreño



Encuentro con movimientos sociales del Tuy

​Posteriormente, las autoridades sostuvieron un encuentro con movimientos sociales y voceros del poder popular de los seis municipios tuyeros en el Parque Ecológico Teobaldo Alvarado de Ocumare del Tuy, donde el secretario nacional de Movimientos Sociales, Poder Popular y Amplias Alianzas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Héctor Rodríguez, anunció la aprobación de cinco camiones compactadores para reforzar el aseo urbano en los Valles del Tuy y Barlovento.

​»Aquí son seis municipios y deben ayudarse entre sí para apoyar a los más necesitados. Los Valles del Tuy son una sola identidad sociocultural y sociopolítica; ustedes tienen que trabajar en mancomunidad», expresó Rodríguez al explicar que las unidades respaldarán a las alcaldías con menor recaudación tributaria.

​En la actividad, el gobernador Serrano resaltó el peso demográfico de la subregión mirandina al señalar que los Valles del Tuy representan el 25% de la población electoral del estado, pero aportan el 31% de la movilización política, atribuyendo ese respaldo a las políticas de educación y salud gratuita.