Miranda impulsa su oferta exportable en China

Una delegación de la Gobernación del estado Miranda participó activamente en la inauguración del pabellón de Venezuela durante la novena edición de la Exposición Internacional de Importación de Shanghái, en China (Ciie).

La comitiva regional estuvo acompañada por autoridades del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Exterior a través de la Agencia Venezolana de Exportación (VeneExporta), junto a las gobernaciones de Portuguesa y Nueva Esparta.

El secretario de Gobierno de Miranda, Luis García, ofreció detalles sobre el inicio de la jornada y destacó que el país está representado por una delegación de 42 empresas nacionales, de las cuales 12 pertenecen al estado Miranda.

«Se trata de empresas que ya se encuentran exportando activamente en sectores clave como el cacao y el café, entre otros rubros estratégicos», señaló la autoridad regional.

Alianzas industriales y comerciales

Entre las empresas mirandinas presentes destacan Cream to Cream, Piro Café y Setum Internacional Group; esta última, especializada en la producción de transformadores eléctricos, suscribió un memorándum de entendimiento y una carta de intención de negocios con la firma china Fui Yan Group. El acuerdo contempla la adquisición de aceros de silicio destinados a optimizar la fabricación de transformadores en su planta ubicada en el sector Mariche del municipio Sucre.

En el sector agroalimentario, la oferta mirandina cautivó al mercado asiático mediante una cata especializada de café en la que participaron diversas empresas chinas. Durante la actividad se promocionaron muestras de alta calidad producidas en la Hacienda Mampote Ranch y la Finca Pozo de Rosa, ratificando las potencialidades del suelo mirandino para posicionar sus rubros en el ámbito internacional.

Captación de inversiones

Se prevé que en los próximos días se concrete la firma de diversos contratos para la exportación de café, cacao en grano y productos del mar como el tajalí, considerados los motores principales de la delegación en este encuentro internacional. Asimismo, las negociaciones apuntan a fortalecer el encadenamiento productivo local mediante la importación de maquinaria especializada e insumos agrícolas que permitan potenciar los niveles de producción en la entidad.

En el área de turismo, la delegación mirandina presentó formalmente el catálogo de oportunidades de inversión turística del estado. La iniciativa busca aprovechar el escaparate internacional de Shanghái para visibilizar los atractivos regionales y atraer capital extranjero destinado al desarrollo de la infraestructura turística de Miranda.

La feria

La actividad comercial contempla numerosas reuniones entre representantes de empresas estatales y delegaciones de compradores locales, que ya se han traducido en la firma de diversos acuerdos comerciales.

La edición reúne una cifra de más de 4.100 compañías procedentes de 162 países y regiones, entre ellas más de 300 incluidas en la lista Fortune Global 500; además, más de 2.000 expositores participan por primera vez en la feria.

La organización también ha asignado más de 100 espacios gratuitos para países en desarrollo, una iniciativa que busca reducir sus gastos asociados al evento y facilitar que sus empresas establezcan contactos con potenciales clientes. La superficie total de la exposición supera los 440.000 metros cuadrados y uno de sus grandes atractivos es el lanzamiento de 480 nuevos productos.