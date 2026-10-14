Obras hospitalarias en Miranda registran 64 % de avance general

La Autoridad Única de Salud de la entidad, Erick Ramírez, informó que los trabajos de infraestructura hospitalaria, desplegados en el estado Miranda junto al Ministerio de Obras Públicas, registran un avance general de 64 por ciento.

El balance contempla la atención de más de 2.650 pacientes en Traumatología y más de 4.520 en Oftalmología en el Hospital Domingo Luciani.

Asimismo, en el Hospital Simón Bolívar ubicado en Valles del Tuy se concretó la entrega del 100% de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y la ampliación a seis camas de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos.

Por su parte, en el Hospital Victorino Santaella se puso en funcionamiento una sala de hemodinamia con equipamiento tecnológico para la atención médica especializada.

Finalmente, el vocero exhortó a la ciudadanía a sumarse a las jornadas de prevención del mes Rosa y ratificó el despliegue permanente de clínicas móviles y brigadas comunitarias en la región.