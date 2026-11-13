Ocumareños rindieron honores a San Diego de Alcalá

Con una misa solemne, una sesión protocolar y una jornada de atención integral, los habitantes del municipio Tomás Lander, estado Miranda, celebraron los 401 años de la llegada de la imagen de San Diego de Alcalá a Ocumare del Tuy.

​Tras ser recibido en la plaza del Estudiante por cofrades de los Indios Coromotanos y tamboreros de San Juan, monseñor Alberto Castillo, obispo de Los Teques, ofició la eucaristía en la Basílica Nuestra Señora de Coromoto ante un templo colmado.

​Durante su homilía, el sacerdote evocó la erección parroquial de 1693 y pidió superar las divisiones. «El camino de la solución en Venezuela es decir nunca más a la intolerancia política. Nadie que piense distinto es nuestro enemigo», dijo el obispo. Además, anunció que el 30 de enero ordenará como diáconos a José Rodríguez, José Díaz y Miguel Correa, quienes son oriundos de los Valles del Tuy.

​En el marco patronal, el Concejo Municipal confirió la Orden San Diego de Alcalá a 102 personalidades, comercios y funcionarios de seguridad, en un acto donde el general de división Ediam Lagonell fue orador de orden.

​Asimismo, la Cofradía patronal realizó en la plaza Bolívar la jornada «San Diego con Estilo», donde médicos de Cáritas, estudiantes de Odontología de la UBV y escuelas de artes y oficios ofrecieron consultas, barbería y limpiezas faciales gratuitas.

La imagen restaurada del santo patrono de Ocumare del Tuy salió en procesión al finalizar la tarde, recorriendo las calles centrales de la ciudad.