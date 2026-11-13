Ocumareños rindieron honores a San Diego de Alcalá

Con una misa solemne, una sesión protocolar y una jornada de atención integral, los habitantes del municipio Tomás Lander, estado Miranda, celebraron los 401 años de la llegada de la imagen de San Diego de Alcalá a Ocumare del Tuy.
Tras ser recibido en la plaza del Estudiante por cofrades de los Indios Coromotanos y tamboreros de San Juan, monseñor Alberto Castillo, obispo de Los Teques, ofició la eucaristía en la Basílica Nuestra Señora de Coromoto ante un templo colmado.
Durante su homilía, el sacerdote evocó la erección parroquial de 1693 y pidió superar las divisiones. «El camino de la solución en Venezuela es decir nunca más a la intolerancia política. Nadie que piense distinto es nuestro enemigo», dijo el obispo. Además, anunció que el 30 de enero ordenará como diáconos a José Rodríguez, José Díaz y Miguel Correa, quienes son oriundos de los Valles del Tuy.
En el marco patronal, el Concejo Municipal confirió la Orden San Diego de Alcalá a 102 personalidades, comercios y funcionarios de seguridad, en un acto donde el general de división Ediam Lagonell fue orador de orden.
Asimismo, la Cofradía patronal realizó en la plaza Bolívar la jornada «San Diego con Estilo», donde médicos de Cáritas, estudiantes de Odontología de la UBV y escuelas de artes y oficios ofrecieron consultas, barbería y limpiezas faciales gratuitas.
La imagen restaurada del santo patrono de Ocumare del Tuy salió en procesión al finalizar la tarde, recorriendo las calles centrales de la ciudad.