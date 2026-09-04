Psuv activa abordaje casa por casa en Cúa 

Un abordaje territorial, casa por casa, en las 252 comunidades del municipio Rafael Urdaneta (Cúa), estado Miranda, fue desplegado por el diputado de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, durante una asamblea con las estructuras del Psuv y el poder comunal en el galpón de Piccini en Cúa, de cara a la Consulta Popular Nacional programada para el próximo 18 de octubre.

Acompañado por el secretario general de Gobierno de Miranda, Luis García, y el alcalde Jonatan Herrera Campos, el parlamentario instó a los equipos políticos comunales, parroquiales y municipales a realizar un abordaje casa por casa para atender directamente a las familias afectadas por el impacto de las sanciones internacionales.

Mencionó la fortaleza del movimiento popular frente a los desafíos económicos impuestos por las sanciones internacionales y reafirmó el compromiso del liderazgo bolivariano con la paz, la unidad interna y la disciplina militante.

Maduro Guerra hizo un llamado a los equipos políticos comunales, parroquiales y municipales a desplegarse en las comunidades mediante el abordaje casa por casa para escuchar a las bases, sumar voluntades y fortalecer la organización partidista.

«Esta revolución tiene un largo tiempo histórico: no inició el 4 de febrero, la comenzó nuestro Libertador Simón Bolívar en el siglo XIX. Nos toca trabajar desde hoy con disciplina para conquistar nuevamente el corazón de las grandes mayorías», señaló.

El diputado eligió el alcance operativo de la tolda roja en la región mirandina y aseveró que el Psuv constituye la única fuerza política del país dotada de una articulación integral que abarca niveles nacional, estadal, municipal, parroquial y comunal, a través de equipos políticos que se convocan semanalmente para atender las necesidades del pueblo.

El parlamentario explicó que estas asambleas territoriales tienen como objetivo evaluar la coyuntura sociopolítica nacional, el progreso en la recuperación económica y el abordaje del sistema eléctrico ante las afectaciones climáticas causadas por el fenómeno El Niño.

Durante el encuentro, el legislador destacó la recuperación económica impulsada por los acuerdos petroleros para financiar la salud, educación y vivienda, al tiempo que llamó a mantener el monitoreo sobre el sistema eléctrico local. Asimismo, exhortó a movilizar a las comunidades de cara a la Consulta Popular Nacional fijada para el próximo 18 de octubre, así como a mantener el monitoreo sobre el sistema eléctrico local.

PSUV activa abordaje casa por casa en el municipio Urdaneta

Por su parte, el alcalde Jonatan Herrera ratificó el compromiso de las bases locales y acordó mantener asambleas territoriales semanales para coordinar las políticas públicas entre la Gobernación de Miranda, la alcaldía y los circuitos comunales.

Recalcó la firmeza y lealtad de los habitantes de Cúa frente a las adversidades, durante el inicio del despliegue político territorial que realiza la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en la entidad mirandina.

Herrera enfatizó que el pueblo del municipio Urdaneta «se crece y se mantiene unido en momentos de dificultad», reafirmando el compromiso de la militancia con la estructura política de la tolda roja. Agregó que la localidad asume el llamado del partido «con conciencia y lealtad», consolidando la cohesión organizativa en cada uno de los sectores y circuitos comunales del Tuy.