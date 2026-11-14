Personal de la PNB y el Asic apoyaron la jornada en Santa Lucía. Fotos Alcaldía del municipio Paz Castillo
InicioMirandaRealizan tamizaje de diabetes en Santa Lucía del Tuy
Miranda

Realizan tamizaje de diabetes en Santa Lucía del Tuy

Más de 60 habitantes recibieron atención en medicina general, medicina interna y control de glucosa

Airamy Carreño Espejo
Añade Últimas Noticias a tu Google

Más de 60 habitantes del municipio Paz Castillo, en el estado Miranda, recibieron atención médica gratuita, despistaje de glucosa y evaluación nutricional durante una jornada realizada en la plaza Bolívar de Santa Lucía del Tuy, con motivo del Día Mundial de la Diabetes.

El operativo fue organizado por la Dirección de Salud de la Alcaldía de Paz Castillo, en articulación con el servicio médico de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia del Pueblo, el Área de Salud Integral Comunitaria (Asic) Santa Lucía y la Casa de Justicia y Paz.

Elirrod Silva, directora municipal de Salud, explicó que la diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de azúcar en la sangre, cuya detección oportuna y control médico resultan fundamentales para evitar complicaciones cardiovasculares y renales.

Acotó que el despliegue buscó fomentar el diagnóstico temprano de esta patología crónica y promover hábitos alimenticios saludables entre los vecinos.

«Brindamos herramientas para la prevención de la diabetes con servicios de tamizaje nutricional, pesquisas, consultas de medicina general y medicina interna, además de consejería sobre alimentación bajo el programa de las 4S del Instituto Nacional de Nutrición», detalló Silva.

La secretaria de Desarrollo Social de la jurisdicción, Maybelin González, indicó que estas jornadas multidisciplinarias se ejecutan de manera continua en distintos sectores del municipio para facilitar el acceso gratuito a la salud preventiva.

Ratificó el respaldo institucional a los programas asistenciales en la localidad luciteña. «Trabajamos por el pueblo y para el pueblo, con el fin de garantizar la mayor suma de felicidad y bienestar a nuestros luciteños», apuntó González.

  • Personal de la PNB y el Asic apoyaron la jornada en Santa Lucía. Fotos Alcaldía del municipio Paz Castillo
  • ​Más de 60 vecinos recibieron evaluación nutricional gratuita. Fotos Alcaldía del municipio Paz Castillo
  • Médicos realizaron pesquisas de glucosa en la plaza Bolívar. Fotos Alcaldía del municipio Paz Castillo

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Atienden fallas estructurales en el edificio Las Cumbres
Artículo siguiente
Boconó y Trujillo encendieron las luces de la Navidad