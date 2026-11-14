Realizan tamizaje de diabetes en Santa Lucía del Tuy

Más de 60 habitantes del municipio Paz Castillo, en el estado Miranda, recibieron atención médica gratuita, despistaje de glucosa y evaluación nutricional durante una jornada realizada en la plaza Bolívar de Santa Lucía del Tuy, con motivo del Día Mundial de la Diabetes.

El operativo fue organizado por la Dirección de Salud de la Alcaldía de Paz Castillo, en articulación con el servicio médico de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia del Pueblo, el Área de Salud Integral Comunitaria (Asic) Santa Lucía y la Casa de Justicia y Paz.

Elirrod Silva, directora municipal de Salud, explicó que la diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de azúcar en la sangre, cuya detección oportuna y control médico resultan fundamentales para evitar complicaciones cardiovasculares y renales.

Acotó que el despliegue buscó fomentar el diagnóstico temprano de esta patología crónica y promover hábitos alimenticios saludables entre los vecinos.

«Brindamos herramientas para la prevención de la diabetes con servicios de tamizaje nutricional, pesquisas, consultas de medicina general y medicina interna, además de consejería sobre alimentación bajo el programa de las 4S del Instituto Nacional de Nutrición», detalló Silva.

La secretaria de Desarrollo Social de la jurisdicción, Maybelin González, indicó que estas jornadas multidisciplinarias se ejecutan de manera continua en distintos sectores del municipio para facilitar el acceso gratuito a la salud preventiva.

Ratificó el respaldo institucional a los programas asistenciales en la localidad luciteña. «Trabajamos por el pueblo y para el pueblo, con el fin de garantizar la mayor suma de felicidad y bienestar a nuestros luciteños», apuntó González.