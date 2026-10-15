Reconstruirán Plaza Bolívar de Santa Teresa del Tuy

La reconstrucción integral de la plaza Bolívar de Santa Teresa del Tuy en el municipio Independencia del estado Miranda, está proyectada para el primer trimestre del año 2027.

Durante la sesión solemne por los 255 años en honor a la patrona Santa Teresa de Jesús, este jueves, el alcalde Rayner Pulido firmó un decreto para crear una comisión especial multidisciplinaria encargada de dirigir el proyecto.

La normativa otorga un lapso de 30 días continuos para consultar y recabar las propuestas técnicas, sociales y culturales de la comunidad tuyera.

«Quiero que toda la Sociedad Bolivariana y civil de nuestro municipio se involucre en el desarrollo de este acontecimiento histórico para Santa Teresa», relató el alcalde.

Entre los anuncios de infraestructura, Pulido confirmó también la proyección de un nuevo Parque Ecológico y la meta de rehabilitar la totalidad de las instituciones educativas del municipio.

«Hemos recuperado más de 60 planteles y nos faltan un poco más de 20. La única forma de garantizar el desarrollo de nuestros niños es invirtiendo en educación, cultura y deporte», precisó.

Pulido también adelantó que en los próximos días la municipalidad y la Gobernación de Miranda otorgarán la habitabilidad de 160 apartamentos en Residencias Club Altamira —afectadas por el doble terremoto y recuperadas tras las evaluaciones técnicas de la Comisión Presidencial—, además de 140 apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el urbanismo Bicentenario.

​En el marco de la conmemoración, el Concejo Municipal nombró a Rayner Pulido como Hijo Ilustre de Santa Teresa del Tuy y entregó 88 reconocimientos a personalidades destacadas por su aporte al desarrollo local y por la atención brindada a las familias afectadas por el doble sismo.

Celebración patronal y mensaje de fe

​La conmemoración comenzó con el rezo del Ángelus a las 5:00 a.m., seguido del repique de campanas y serenatas a cargo de agrupaciones culturales.

La liturgia central fue oficiada por el obispo de la Diócesis de Los Teques, monseñor Alberto Castillo, quien instó a mantener la unidad y la fe en la vida cotidiana, resaltando la vigencia del legado espiritual de Santa Teresa de Jesús.

​»Santa Teresa es una doctora de la Iglesia, una poeta y una apasionada por el amor de Dios y hacia los demás; nos deja un gran mensaje», expresó.

Monseñor mencionó la importancia de plasmar la fe en la vida diaria de los venezolanos. «El mensaje más importante para mí es como decía ella: tener los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Que Dios está presente siempre en todas nuestras realidades cotidianas: en la familia, en el trabajo, en la fábrica y en la convivencia».

Asimismo, la autoridad eclesiástica hizo un llamado a la unidad y a la fe para afrontar las adversidades. «Creo que con ese amor y ese reconocimiento como venezolanos podemos salir adelante, a pesar de tantas dificultades. Que Dios me los bendiga», concluyó el obispo.

Posteriormente, el fraile Santos Martínez encabezó una misa vespertina previa a la tradicional procesión de la imagen patronal por el casco central.