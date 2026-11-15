Restablecen servicio de agua tras falla eléctrica en Miranda y Caracas

Las fuertes fluctuaciones eléctricas registradas este sábado paralizaron temporalmente el bombeo de los Sistemas de Producción Tuy II, Tuy III y Ocumarito, afectando el suministro de agua potable en varios municipios del estado Miranda y la Gran Caracas.

La Hidrológica Venezolana (Hidroven) informó este domingo 15 de noviembre, en su reporte técnico de las 10:00 de la mañana, que sus cuadrillas avanzan en el restablecimiento progresivo del servicio tras solventar las fallas ocasionadas por las variaciones de voltaje.

En el sistema Tuy II, la alteración eléctrica provocó una avería en la línea de alimentación que impidió energizar las estaciones de bombeo de inmediato.

Una vez superada esta falla, el personal técnico iniciará el llenado y la presurización gradual de las tuberías principales para estabilizar la red.

Respecto al sistema Tuy III, la hidrológica precisó que las estaciones de bombeo mayor operarán con normalidad al finalizar la tarde de este domingo, por lo que se ejecutan las maniobras de distribución progresiva hacia las comunidades atendidas por este acueducto.

Contingencia en Cúa y Yare

De manera paralela, Hidroven notificó a las autoridades del municipio Rafael Urdaneta que el servicio hacia las parroquias Nueva Cúa y Cúa permanece interrumpido de forma temporal debido a una avería eléctrica en la planta de tratamiento Ocumarito, ubicada en el sector Colonia Mendoza de Ocumare del Tuy.

Las autoridades del municipio Simón Bolívar también reportan que el sistema de aducción TM1 presenta fallas operativas, lo que mantiene temporalmente sin servicio de agua potable a gran parte de los sectores de San Francisco de Yare.

Para solventar esta situación, técnicos de la hidrológica y cuadrillas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) trabajan conjuntamente en el sitio para restituir la energía, reactivar los equipos de bombeo y normalizar gradualmente el suministro en la jurisdicción tuyera.