Santa Teresa del Tuy lista para su fiesta patronal y elevación parroquial 

Con un repique de campanas y la tradicional bajada de la imagen de Santa Teresa de Jesús, la ciudad de Santa Teresa del Tuy, estado Miranda, inició la conmemoración de sus 265 años de elevación parroquial y 255 años de veneración a su patrona: la Santa Carmelita.

El cronograma litúrgico incluye el rezo del Santo Rosario a las 4:00 pm, eucaristías diarias y el desarrollo del foro «Santa Teresa de Jesús de Ávila» en la gruta del templo. Actualmente, la imagen patronal realiza un recorrido por sectores como Rancho Grande, Las Flores, Independencia, El Habanero, La Tortuga, Campo Alegre y Luis Tovar, además de visitar las capillas filiales de El Carmen, El Cristo, Padre Pío y San José.

Agenda central y despliegue de seguridad

Para la jornada central del jueves 15 de octubre, las actividades iniciarán a las 5:55 am con el rezo del Ángelus y el repique de campanas, seguido de serenatas interpretadas por coros infantiles y agrupaciones culturales de la localidad. La agenda religiosa contempla una primera misa a las 8:00 am oficiada por el presbítero Jonfer Camacho, seguida a las 10:30 am por la solemne celebración que oficiará el obispo de la Diócesis de Los Teques, monseñor Alberto Castillo.

A las 5:30 pm se oficiará la eucaristía al aire libre en la plaza Bolívar a cargo de Fray Santos Martínez, para dar paso a las 6:30 pm a la procesión por el casco central de la ciudad.

«Después de la procesión de la imagen de Santa Teresa por el casco central habrá un espectáculo de fuegos artificiales y la serenata a la patrona estará a cargo del cantautor llanero Luis Silva», informó el alcalde Rayner Pulido Fuentes.

Precisó que más de trescientos funcionarios de los organismos de seguridad de la entidad —Policía de Miranda, Policía Municipal, Guardia Nacional Bolivariana, Protección Civil y Bomberos— mantendrán un despliegue preventivo en los puntos estratégicos para resguardar a residentes y visitantes. Asimismo, Pulido hizo un llamado a la ciudadanía a conducir con precaución para prevenir accidentes de tránsito y confirmó que la red de salud estará cien por ciento operativa.

Actividades deportivas y recreativas

En el ámbito deportivo, la agenda incluye el encendido del nuevo sistema de iluminación del estadio Martín Rada, una carrera nocturna de cinco kilómetros con más de tres mil atletas inscritos, un maratón ciclístico de sesenta kilómetros, competencias de baloncesto, voleibol y futbolito, además de exhibiciones de spinning y bailoterapia.

«También hemos habilitado una calle para las muestras gastronómicas, además de presentaciones culturales en la plaza Bolívar y para el entretenimiento familiar se instalarán atracciones infantiles, la presentación de las payasitas Ni Fu Ni Fa y un encuentro de freestyle con talentos locales en la plaza Santa Teresa», reveló Pulido Fuentes.