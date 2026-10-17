Atienden a 100 mujeres sobrevivientes de cáncer de mama en Maturín

Al menos 100 mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, pertenecientes a la Fundación Damas Rosas, recibieron atención especial por parte de la Gobernación del estado Monagas a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Estadal de la Mujer y la Familia (Iemfa).

La jornada, llevada a cabo en el Parque Zoológico La Guaricha de Maturín, estuvo orientada a promover la salud integral y el bienestar emocional de las asistentes mediante actividades recreativas, atención nutricional, entrega de kits de belleza y ponencias informativas a cargo de especialistas como la mastóloga Yrene Alves, la conferencista Yesica Figuera y la pastora Eleide Candurín.

Sully Rondón, presidenta del Iemfa, destacó que esta iniciativa responde a las orientaciones del gobernador Ernesto Luna de priorizar el bienestar de la mujer monaguense e incentivar la prevención durante el Mes Rosa. Asimismo, la funcionaria reafirmó el compromiso del Ejecutivo regional al recordar que Monagas dispone de centros de salud comunitarios acondicionados para realizar estudios especializados, tales como ecografías mamarias y la entrega gratuita de tratamientos médicos indispensables.

En el marco del evento, la doctora Yrene Alves, miembro de la Sociedad Venezolana de Mastología y fundadora de Damas Rosas en la entidad, enfatizó la importancia de la detección temprana e invitó a las mujeres a realizarse anualmente una evaluación médica a partir de los 35 años que incluya eco mamario y mamografía.

Durante el encuentro de sobrevivientes y pacientes en tratamiento, la médica recordó que, aunque el cáncer de mama es una de las principales causas de mortalidad, un diagnóstico a tiempo ofrece un alto porcentaje de curación y una clara esperanza de vida.