Hospital Central de Maturín garantizó 48.156 medicamentos en una semana

El Hospital Universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar” (HUMNT) distribuyó un total de 48.156 medicamentos y 23.000 insumos médicos, logrando asistir a 3.083 pacientes en su balance operativo correspondiente a la semana del 5 al 11 de noviembre.

​El director del HUMNT, Luis García Mata, reconoció la labor del personal médico, de enfermería y obrero, destacando el respaldo continuo del Ejecutivo regional.

“Gracias al apoyo del gobernador Luna, hemos logrado mantener un flujo constante de medicamentos e insumos. Nuestro objetivo es claro, garantizar que la salud llegue a cada rincón de Monagas”, resaltó el director.

El funcionario destacó que este informe resalta el firme compromiso de la institución por mantener una respuesta óptima y gratuita en beneficio de toda la población monaguense.

Asistencia médica garantizada

​Durante este período, el servicio de consulta externa brindó asistencia médica a 1.562 pacientes como principal punto de acceso al sistema sanitario, mientras que las salas de emergencia registraron 1.521 atenciones vitales para garantizar una respuesta inmediata ante casos críticos.

Asimismo, el área quirúrgica concretó con éxito 160 intervenciones y el servicio de ginecobstetricia atendió a 102 pacientes, reafirmando el cuidado de la salud materno-infantil.

​Para consolidar los diagnósticos precisos dentro del recinto hospitalario, el servicio de laboratorio procesó un total de 134 exámenes clínicos especializados.

El director del Hospital Central de Maturín destacó que este despliegue operativo continuo refleja la capacidad de gestión y el esfuerzo coordinado que se ejecuta en las diferentes áreas asistenciales del hospital de referencia en la región.