En una jornada histórica para la cultura regional, más de 2.000 músicos en escena protagonizaron el Gran Concierto conmemorativo por el Día Internacional del Músico y el 51 Aniversario de El Sistema en el estado Monagas. La actividad se desarrolló este lunes 23 de noviembre en los espacios de la Catedral de Maturín y su plazoleta, en el marco del festival Vive El Sistema Fest, Segunda Sinfonía.

​La programación organizada por la Gerencia Estadal Monagas inició con una misa de acción de gracias dentro de la Catedral de Maturín y continuó en la plazoleta con la Expo El Sistema y el concierto central, que combinó géneros tradicionales venezolanos, música latinoamericana, caribeña, salsa y repertorio navideño.

Al respecto, Jose Vivenez, gerente estadal de Orquestas y Coros en Monagas, destacó que el Sistema es un programa social que atiende a nuestros niños, niñas y jóvenes, y donde un instrumento musical se utiliza como herramienta de transformación social para ellos y para la familia que los acompaña.

​En sintonía con este balance, Juan Carlos Rauseo, director del núcleo Caripito, resaltó el espíritu de la jornada. «Nos convocamos hoy para celebrar en esta plaza tan importante del estado Monagas el Día Internacional del Músico y el 51 aniversario de nuestro Sistema Nacional de Orquestas. Una obra social para el pueblo, para cada uno de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros seguiremos tocando, cantando y luchando».

​La emoción también se sintió entre los jóvenes talentos y sus familias. Héctor González, percusionista de 13 años, expresó: «Es un día muy importante, ya que nos unimos todos como músicos, hacemos música y podemos fortalecer nuestros lazos, además como personas. Invito a toda persona; esto es completamente gratis; aparte de la música, aprendes valores». Por su parte, Erlymar Rojas, representante de los programas Coral Juvenil y Piano, manifestó: «Es un orgullo que pertenezcamos, tanto nuestros hijos como nosotros como padres, a este organismo que representa a nuestra ciudad, a nuestro estado y a nuestro país».