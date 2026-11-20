Más de 7.500 mujeres han sido atendidas y certificadas en materia de emprendimiento en el estado Monagas a través de los planes impulsados por el Instituto Estadal de la Mujer y la Familia (Iemfa), consolidando a la institución como el centro de formación y capacitación más grande del oriente del país.

Durante una jornada especial realizada en la sede de Los Godos en celebración del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, la presidenta del Iemfa, Sully Rondón, destacó que la atención a las monaguenses abarca tanto formación técnica como financiamiento directo.

En el ámbito crediticio, el programa ha beneficiado a más de 600 emprendedoras con el otorgamiento de recursos económicos para iniciar o fortalecer sus unidades productivas, gracias a la articulación entre el Fondo para el Desarrollo de Emprendimientos del estado Monagas (Fondem), la plataforma Emprender Juntos, y la banca pública y privada.

Asimismo, las jornadas integrales ofrecen registro, asesoría financiera, inducción y orientación sobre los requisitos necesarios para optar por los créditos.

Por su parte, Yahiris Alemán, participante de la capacitación en el área de panadería en la sede de La Gran Victoria, resaltó la calidad de los talleres y el acompañamiento recibido para formalizar su negocio. «He aprendido a elaborar pan de jamón, panetones, pan dulce y pan piñita. Hoy nos están dando los requisitos para optar por un crédito y seguir extendiendo nuestro emprendimiento», expresó, al tiempo que invitó a las mujeres monaguenses a inscribirse en los próximos ciclos formativos.