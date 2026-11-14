Maturín celebra 266 años con agenda cultural y agroindustrial

Con el objetivo de conmemorar los 266 años de la fundación hispánica de la capital monaguense, autoridades regionales y municipales presentaron oficialmente la programación de la Feria de San Simón 2026.

Esta edición integra esfuerzos entre la gobernación de Monagas, la alcaldía de Maturín y el comité de la III Monagas Expoagroindustrial para ofrecer dos semanas de entretenimiento gratuito a propios y visitantes.

​La información fue suministrada por las autoridades como Ismael Aguilera, secretario de Producción regional; Miguel Mendoza, historiador del municipio; José Arévalo, presidente del Instituto Municipal de Cultura de Maturín (Imculmat), y Giovanni Macarone, en representación del sector agroindustrial.

Dos semanas de tradición y encuentro

Asimismo, José Arévalo, presidente del Imculmat, detalló que el telón festivo subirá el 24 de noviembre en la Casa de Cultura Inícita Aceituno con la presentación oficial de las aspirantes al reinado, seguido el día 25 por la apertura de la Expoagroindustrial en el Complejo Polideportivo.

La agenda continuará el 27 con el encendido navideño en la plazoleta de la Catedral Nuestra Señora del Carmen (6:00 p. m.), un amanecer llanero el 28 en la Concha Acústica (9:00 p. m.) y la coronación de la soberana de la feria el 29 en la Casa de Cultura (5:00 p. m.).

La programación deportiva y tradicional tomará protagonismo el primer fin de semana de diciembre. El sábado 5, los corredores se darán cita a las 6:00 p. m. en la Concha Acústica para disputar la carrera nocturna 10K «Ciudad Maturín», mientras que el domingo 6 el parque ferial Chucho Palacios albergará una jornada de toros coleados y música criolla.

​El broche de oro será el lunes 7 de diciembre, día central del aniversario patrio local. La jornada abrirá a las 10:00 a. m. con la inauguración del 38.º Salón Nacional de Arte en la Casa de Cultura; posteriormente, a las 6:00 p. m., la alcaldesa Ana Fuentes entregará a la ciudadanía el renovado Paseo Libertador, dando paso al gran concierto de cierre con talento local en la avenida Juncal.