Más de 600 ejemplares bovinos de alto rendimiento cárnico y lechero entre las razas Brahman, Guzerat, Nelore, Gyr y F1 protagonizan la tercera edición de la Monagas ExpoAgroindustrial 2026, consolidando a la entidad como la vitrina productiva más importante del oriente venezolano, así lo informó el gobernador de Monagas, Ernesto Luna.

«Los animales provienen de 43 casas ganaderas de distintos estados del país, destacando además el debut de la marca caraqueña “Proyecto Ubre”, que se suma a la muestra con 75 ejemplares de genética de élite», afirmó el mandatario regional.

Cabe resaltar que el recinto ferial recibe las competencias pecuarias desarrolladas bajo los estándares globales de Asocebú. El rigor técnico y profesional de estas evaluaciones cuenta con el aval de los reconocidos jueces internacionales Lucyana Queiroz (Brasil) y Judd Cullers (Estados Unidos).

Luna manifestó que ​este despliegue genético y comercial ratifica el crecimiento histórico y el impacto económico del sector pecuario en la región, tras una evolución sostenida que inició con las exposiciones ovino-caprinas de 2019 y 2022 y se afianzó con las primeras ediciones de la expo en 2024 y 2025.

​Proyección exportadora y formación

El gobernador de Monagas alegó que, más allá de la exhibición animal, el evento funciona como una plataforma estratégica de negocios que congrega a más de 40 casas comerciales, maquinaria pesada y delegaciones enfocadas en concretar acuerdos de exportación para rubros clave como café, cacao, soya, leguminosas y proteína animal.

La agenda se complementa hasta el 28 de noviembre con un ciclo de ponencias magistrales sobre mejoramiento genético, inseminación artificial y nutrición mineral.

​Seguridad garantizada

Para asegurar el sano disfrute de los asistentes a la feria entre el 25 y el 29 de noviembre, el gobernador Ernesto Luna orientó un dispositivo especial coordinado por el secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, coronel Eduardo Almérida.

​El operativo despliega 520 funcionarios militares, policiales y de gestión de riesgo, apoyados por 30 motocicletas, nueve radiopatrullas, dos ambulancias y tres grupos de atención de emergencias, sumado a la instalación de dos hospitales de campaña en el área ferial y en la zona de conciertos para ofrecer atención inmediata.