Monagas impulsa la siembra de frijol y caraotas en Cedeño

Un total de 288 hectáreas destinadas al cultivo de frijol y caraotas comenzaron a sembrarse en el municipio Cedeño, distribuidas entre la Comuna Ezequiel Zamora y la Comuna Riberas del Guarapiche, en el marco del Plan Agroalimentario Comunal «Reto Admirable 2026». Con el respaldo de 57 productores en Viento Fresco y del Colectivo «Los Cardones» en San Félix, estas acciones buscan alcanzar la meta regional de activación de 2.000 hectáreas de leguminosas para garantizar la soberanía alimentaria.

​En lo respectivo a las caraotas, se inició la siembra mecanizada de 68 hectáreas en la Comuna Productiva Riberas del Guarapiche, ubicada en la parroquia San Félix. Al dar comienzo a la preparación del terreno con la incorporación de nuevos tractores, el gobernador Ernesto Luna destacó: «Estamos incorporando nuevos tractores y unidades mecanizadas para el impulso de este importante plan productivo, arrancando formalmente la siembra del ciclo norte-verano». Asimismo, en la parroquia Viento Fresco se continúa la consolidación de este rubro prioritario para la dieta local.

​Por su parte, en el rubro del frijol, arrancó formalmente la primera fase de siembra mecanizada de frijol blanco en la Comuna Ezequiel Zamora de la parroquia Viento Fresco, abarcando las primeras 5 hectáreas de las 220 dispuestas para este cultivo.

Durante el inicio de las labores en el campo, el mandatario regional, acompañado por el alcalde Daniel Monteverde, expresó que «Hoy comenzamos con la siembra de 5 hectáreas de frijol gracias a la buena voluntad de los hombres y mujeres que participan en esta jornada productiva», resaltando la articulación con los productores locales para dinamizar la economía regional.