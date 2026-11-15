Plan de Embellecimiento Navidad 2026 beneficia a 5.000 familias de Monagas

Un total de 5.000 viviendas en todo el estado Monagas serán rehabilitadas gracias al Plan Especial de Embellecimiento Navidad 2026, iniciativa que fortalece la atención social y recuperación de los espacios comunitarios de cara a la época decembrina.

En esta primera jornada de dotación, los alcaldes y directores de los municipios Bolívar, Cedeño, Punceres, Sotillo y Uracoa recibieron los lotes de pintura y materiales que serán aplicados directamente en los hogares priorizados de sus respectivas jurisdicciones.

Tras recibir los insumos destinados a su jurisdicción, el alcalde del municipio Bolívar, Junior Ortiz, resaltó cómo este despliegue transforma el entorno de los habitantes de Caripito.

«Cuando el gobernador promete, cumple. Hoy recibimos los lotes de pintura con los que embelleceremos gran parte de los hogares de Caripito en estas navidades».

A través de la campaña «Venga un abrazo, llegó la Navidad», los tres niveles de gobierno unen esfuerzos junto a las estructuras del Poder Popular para dignificar la infraestructura habitacional.

Con esta labor conjunta se busca reforzar la identidad local y ofrecer entornos renovados que inviten a la unión de las familias monaguenses durante las festividades de fin de año.