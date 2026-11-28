Un total de 365.000 personas se movilizarán a través del Terminal Interurbano y Suburbano de Maturín durante la temporada navideña 2026, según las proyecciones ofrecidas por el director de transporte del recinto, José Maza.

​El funcionario detalló que esta estimación representa un crecimiento de entre el 30 % y el 35 % respecto a diciembre de 2025, cuando se proyectaron 310.000 usuarios y se alcanzó una cifra real de 325.000 pasajeros desplazados.

Asimismo, informó que en los primeros 27 días del dispositivo ya se ha registrado la salida de casi 78.000 viajeros, además de una notable recepción de visitantes provenientes de otras entidades del país que arriban a la capital monaguense para el cierre de año.

​Para garantizar la cobertura de la demanda hacia los distintos municipios de Monagas y el interior del país, el puerto terrestre dispone de una flota de 625 unidades de transporte. En el ámbito regional, los destinos con mayor flujo de pasajeros son Caripe, San Antonio de Capayacuar (Acosta), Caripito (Bolívar) y Punta de Mata (Ezequiel Zamora); mientras que a nivel nacional destacan Carúpano, Puerto La Cruz, Barcelona, Caracas, Maracay, Valencia y Santa Elena de Uairén.

Despliegue permanente

​En materia de resguardo ciudadano, Maza indicó que se mantiene un despliegue permanente del Frente Preventivo junto a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Guardia del Pueblo y el Cuerpo de Bomberos.

Los organismos ejecutan inspecciones de higiene, confort y seguridad mecánica en las unidades, además de pruebas toxicológicas y revisiones preventivas a los usuarios por parte del comando antidrogas para asegurar el traslado de los temporadistas.