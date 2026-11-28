Al menos cuatro personas perdieron la vida este sábado 28 de noviembre tras precipitarse un autobús de transporte público hacia una hondonada, luego de colisionar contra otro vehículo en una carretera del centro de Honduras, según informó el Cuerpo de Bomberos. El siniestro vial ocurrió en el tramo montañoso conocido como la cuesta de la Virgen, ubicado en el departamento de Comayagua.

El portavoz del Cuerpo de Bomberos de Honduras, Sergio Madrid, explicó a medios locales que comisiones de búsqueda y salvamento acudieron al sitio del suceso para extraer a los pasajeros que quedaron atrapados en el fondo del precipicio. Aunque los reportes preliminares confirman cuatro víctimas mortales, las maniobras de rastreo prosiguen en el área para descartar la presencia de más fallecidos.

Ambulancias de la institución bomberil y de la empresa concesionaria de la autopista movilizaron a varios sobrevivientes hacia centros asistenciales cercanos. Según precisó el vocero oficial, los socorristas priorizaron la extracción de los lesionados y su clasificación médica de acuerdo con la gravedad de los traumatismos sufridos, mientras se determina la cifra exacta de viajeros que iban a bordo de la unidad.

Los accidentes de tránsito representan la segunda causa de muerte violenta en la nación centroamericana, ubicándose únicamente por detrás de los homicidios. De acuerdo con los registros oficiales correspondientes a lo que va del año 2026, los percances en carreteras hondureñas han cobrado la vida de más de 1.800 ciudadanos.

Las autoridades nacionales señalan que entre los principales detonantes de estas tragedias viales destacan el exceso de velocidad, la imprudencia al conducir y el deterioro estructural que presentan diversos tramos carreteros en el territorio.