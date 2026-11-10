Accidente múltiple en autopista de Bulgaria deja 12 muertos y 50 heridos

Las autoridades de Bulgaria informaron este martes que 12 personas murieron y 50 resultaron heridas en el mayor accidente de tránsito registrado en el país.

De acuerdo con la investigación preliminar, un camión que transportaba grano se quedó parado en un carril de la autopista que une a Sofía con Burgas en medio de una densa niebla que redujo la visibilidad a 10 metros.

Un microbús impactó contra el camión, provocando una cadena de choques en la que acabaron involucrados 86 vehículos, tanto turismos como de transporte.

Muchos de los vehículos volcaron y algunos terminaron incendiándose, según los videos grabados por testigos en la zona.

Los bomberos se trasladaron hasta el lugar para rescatar a personas atrapadas en vehículos siniestrados, mientras que el Gobierno desplegó dos aviones militares para colaborar en el traslado de heridos a los hospitales.

La colisión ocurrió en la autopista de Tracia, a unos 290 kilómetros al este de Sofía.

Por su parte, el primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, decretó luto nacional para este miércoles. También se trasladó al área del siniestro luego de suspender su agenda de trabajo.