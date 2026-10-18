Al menos 19 muertos y decenas de heridos deja estampida durante festividad en India

Un saldo de 19 personas muertas y decenas de heridos dejó una estampida registrada durante las festividades religiosas del Durga Puja en la ciudad de Calcuta en India.

Tras los hechos ocurridos la noche del sábado, la Policía confirmó la detención de siete personas vinculadas a la organización y resguardo del evento, entre las que se encuentran el secretario y el vicepresidente del comité organizador, además de responsables del control de acceso y personal de seguridad privada.

Pesquisas sobre las fallas de seguridad

Las fuerzas policiales iniciaron un procedimiento legal para determinar las fallas en el manejo de la multitud y verificar la observancia de los protocolos de seguridad, informó EFE.

Por los momentos no se ha podido determinar el origen de los hechos; sin embargo, los funcionarios creen que la avalancha ocurrió por un mensaje dentro del recinto, lo que generó pánico masivo entre los asistentes. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el suceso.

Impacto en el norte de Calcuta

La emergencia se desató en el barrio de Chorebagan, sector donde miles de devotos se concentraron para visitar los pandals, estructuras temporales diseñadas para exhibir las imágenes de la diosa Durga en una de las celebraciones de mayor afluencia del país.

Como medida de contención, los organismos del Estado ordenaron la revisión de las normativas de seguridad en otros espacios masivos y procedieron al cierre preventivo de los pabellones con mayor concentración de personas en la ciudad.