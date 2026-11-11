Aprueban medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria en España

El Gobierno de España aprobó este martes medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria que clarifican las respuestas ante posibles riesgos y los tiempos de conducción de maquinistas, luego del accidente del pasado 28 de octubre en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla que dejó 69 muertos.

Esta decisión coincide con la huelga que convocó el sindicato de maquinistas de trenes para denunciar el incumplimiento de los compromisos institucionales.

Lo dispuesto en el Real Decreto ley permitirá que el personal con funciones de seguridad operacional pueda comunicar riesgos para la seguridad ferroviaria a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad.

Además, reconoce el derecho de los trabajadores ferroviarios a adoptar las medidas «necesarias y proporcionadas» ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad para evitarlas o limitarlas.

Entre las acciones está la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla, con la obligación de comunicarlo a los agentes correspondientes; así como la protección ante posibles represalias laborales o sanciones para quienes comuniquen riesgos o actúen para preservar la seguridad.

También establece que toda persona física o jurídica objeto de una acción de supervisión estará obligada a facilitar al personal supervisor el acceso a sus instalaciones y equipos en el ejercicio de sus funciones.

Modifica los periodos que deben computarse como tiempo de conducción de los maquinistas y se inicia un procedimiento de revisión de los coeficientes reductores de jubilación para estudiar la inclusión de otras categorías ferroviarias expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres.

En esta jornada, el Consejo de Ministros aprobó la creación de la figura del defensor de víctimas de accidentes de transporte colectivo, un cargo permanente que coordinará la atención de los afectados.

Más de 650.000 viajeros afectados en Madrid y Barcelona

Más de 650.000 viajeros resultaron afectados por la huelga de conductores de tren convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) en Renfe.

En la mayoría de los servicios de Cercanías de Madrid y de Rodalies en Barcelona, con más de un millón de usuarios en un día normal, reportaron las principales incidencias de la jornada con muchas líneas suspendidas.

En un comunicado de Renfe, citado por medios locales, se precisó que el total de pasajeros afectados en los servicios de Cercanías, Rodalies, Avant y media distancia fue de unos a 653.000 personas.

Ante la falta de maquinistas, estas líneas tuvieron que suspender el 55,38% de la circulación mínima.

Asimismo, se registraron incidencias significativas en los servicios de alta velocidad y larga distancia, con la suspensión del 41,5% de los servicios mínimos, afectando a un total de 9.234 viajeros.