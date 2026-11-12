Argentina pide al Tribunal Internacional del Derecho del Mar

Argentina concluyó este miércoles la segunda ronda de alegatos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar con un pedido de medidas urgentes ante el inminente comienzo de la explotación petrolera en cercanías de las Islas Malvinas, un territorio insular ubicado en el sur del océano Atlántico cuya soberanía es disputada entre el país sudamericano y el Reino Unido.

La parte argentina refutó los argumentos británicos, insistiendo en la competencia del tribunal arbitral, la plausibilidad de los derechos argentinos, el riesgo de perjuicio irreparable y la urgencia de adoptar provisionales antes del inicio de las perforaciones del proyecto Sea Lion, dijo la Presidencia a través de un comunicado de prensa. El inicio de la ponencia argentina estuvo a cargo del profesor Marcelo Kohen, quien «cuestionó severamente al Reino Unido por pretender ejercer soberanía sobre la plataforma continental ignorando escandalosamente que la cuestión de soberanía no está resuelta».

«Al mismo tiempo se dirigió al Tribunal para reiterar que no hay solicitud ni necesidad de que ellos se expidan sobre el tema soberanía para ordenar provisionales y preservar los derechos de las partes», indicó el comunicado. La Argentina sostiene que, mientras persista la controversia, el Reino Unido no puede avanzar unilateralmente en la explotación de recursos naturales no renovables y generar daños irreparables antes de que el tribunal arbitral esté en condiciones de intervenir.

Por su parte, el experto en derecho internacional Nico Schrijver tomó el estrado luego de Kohan y concentró su exposición en la urgencia y el riesgo de daño irreparable. Explicó que la situación cambió sustancialmente con la decisión final de inversión del 10 de diciembre de 2025, cuando el proyecto Sea Lion pasó de la exploración a un programa concreto de explotación, con hasta 26 pozos, infraestructura submarina permanente y una producción proyectada de 310,5 millones de barriles.

Schrijver advirtió que, una vez perforado el primer pozo de explotación, el daño será irreversible y no habrá recursos para preservar. «Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo», enfatizó el académico. En tanto, en el cierre de los argumentos argentinos, Mario Oyarzábal, consejero legal de la cancillería y agente designado ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, dijo que el país sudamericano presentó pruebas y fundamentos jurídicos suficientes para acreditar el cumplimiento de los cuatro requisitos exigidos para el dictado de medidas provisionales.

Esos requisitos son competencia del tribunal, plausibilidad de los derechos invocados, riesgo real e inminente de perjuicio irreparable y urgencia. «Oyarzábal rechazó el intento del Reino Unido de tergiversar los argumentos argentinos y desviar deliberadamente el eje de las audiencias, procurando instalar que la Argentina estaba discutiendo la soberanía de las Islas Malvinas, cuando el objeto del procedimiento fue siempre muy claro: solicitar provisionales urgentes para impedir la explotación unilateral de recursos naturales en disputa», detalló la Presidencia argentina.

Agregó que «el Consejero Legal de la Cancillería argentina expuso la maniobra británica que intenta presentar el caso como una controversia sobre soberanía territorial para cuestionar la competencia del Tribunal y pretende que la solicitud argentina sea rechazada».

De acuerdo con la información oficial, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se pronunciará cuando concluyan las audiencias, en un plazo estimado de tres semanas, de acuerdo con antecedentes.

La existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido fue reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2065, del año 1965. Las partes protagonizaron un conflicto bélico por la soberanía del archipiélago, contienda que se extendió entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 y concluyó con la muerte de 649 soldados argentinos, 255 militares británicos y tres isleños.