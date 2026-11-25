Unos ataques contra vehículos en el suroeste de Yemen dejaron al menos 26 muertos, incluyendo 14 civiles, mientras los hutíes y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudita cruzaban acusaciones sobre quiénes serían los responsables.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, aseguró en una declaración que la aviación saudita fue culpable de ejecutar los bombardeos.

Otro vocero reportó que las aeronaves “atacaron a dos vehículos pertenecientes a los hutíes en el momento en que pasaban un camión y un autobús, en una zona considerada como línea de frente”.

El mismo detalló que 12 combatientes y 14 civiles murieron.

Por su parte, Majed Al-Nazli, vocero del gobierno reconocido internacionalmente que cuenta con el respaldo de una coalición liderada por Riad, apuntó hacia el Movimiento Ansar Alá.

El funcionario afirmó que los hutíes atacaron “vehículos civiles que no llevaban ningún distintivo militar, en una carretera que constituye una arteria vial para la población”.

Los hechos ocurrieron en la provincia de Lahj, al suroeste del país, donde los hutíes han avanzado considerablemente en dirección a la estratégica zona de Adén que, después de haber sido tomada Saná por el movimiento, se ha convertido en la capital provisional y sede del Gobierno.