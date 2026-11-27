Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuaron con sus matanzas en el territorio de Gaza asesinando a ocho personas, entre ellas el subsecretario del Ministerio de Educación y Educación Superior.

El alto funcionario fue identificado como el doctor Khaled Abu Nada, de 56 años, quien perdió la vida junto a su esposa, Abeer Abu Nada, en un bombardeo contra un edificio residencial en la ciudad de Deir al-Balah, al centro de la Franja.

El diario Palestina Online, citando fuentes locales, también reportó que otras tres personas murieron por un ataque con dron contra un grupo de ciudadanos en el campamento de Al-Shati, al oeste de la capital, Ciudad de Gaza.

Otros tres cayeron en un bombardeo separado, según se informó en el Hospital Shifa.

De acuerdo con el ya mencionado medio, las tropas sionistas abrieron fuego intenso al este de Ciudad de Gaza, lanzando granadas incendiarias, mientras que las zonas orientales de Jan Yunis, al sur de la Franja, también fueron escenarios de intensos tiroteos, extendidos hasta el área de Batn al-Samin, alcanzando las balas las tiendas de campaña en las cuales se refugian cientos de desplazados en los cementerios austriacos, al oeste.

Los ataques israelíes han continuado a pesar del alto el fuego firmado el 11 de octubre del año pasado en Egipto, que el régimen del primer ministro Benjamín Netanyahu viola de manera constante a pesar de los llamados internacionales.

Desde esa fecha, el número de muertes asciende a 1.705, con 6.163 heridos, según el reporte del Ministerio de Salud gazatí, con 851 cuerpos recuperados en distintas zonas.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando se inició esta fase de la agresión, los asesinados llegan a 74.772, con 176.298 heridos.