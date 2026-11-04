Avanza conteo de votos en las elecciones de mitad de mandato en EEUU

Los estadounidenses votaron este martes en las elecciones de mitad de mandato para determinar quién controlará la Cámara de Representantes y el Senado del país, ambas instancias del Congreso controladas por los republicanos hasta el momento.

De acuerdo con las proyecciones publicadas por AP, el demócrata Roy Cooper habría ganado un escaño en el Senado en representación de Carolina del Norte, derrotando al republicano Michael Whatley.

El demócrata Mark Warner fue electo en representación de Virginia, venciendo al republicano Bert Mizusawa. Además, el demócrata Chris Pappas triunfó por New Hampshire, superando al republicano John E. Sununu.

Según los canales NBC y CBS, el senador demócrata Jon Ossoff consiguió una victoria clave en Georgia frente al candidato republicano Mike Collins.

Por su parte, el republicano Andy Barr habría derrotado al demócrata Charles Booker en el Senado por el estado de Kentucky; y la republicana Ashley Moody obtuvo el escaño por Florida.

En el caso de la Cámara de Representantes, el medio CBS News indicó que los demócratas obtuvieron hasta el momento 50 escaños, mientras que los republicanos 22. La mayoría la tendrá el partido que gane 218 curules de los 435.

Proyecciones de gobernadores electos

En esta jornada, la población también votó para escoger a los gobernadores de 36 estados y autoridades locales.

Entre las primeras proyecciones compartidas por los medios estadounidenses se reseña que el demócrata Jay Robert Pritzker fue reelegido en Illinois, venciendo al republicano Darren Bailey.

Se suma el demócrata Josh Shapiro, reelecto para un segundo mandato en Pensilvania al superar a la republicana Stacy Garrity.

A su vez, el republicano Byron Donalds venció en los comicios para ser gobernador de Florida, imponiéndose por un estrecho margen al demócrata David Jolly.

Con relación al Senado, los estados clave son Alaska, Georgia, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio y Texas, mientras que para la Cámara de Representantes hay varios decisivos en todo el país.