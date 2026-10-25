Barcelona registra un centenar de arrestos tras una protesta juvenil que derivó en saqueos

Una concentración no comunicada de aproximadamente 600 jóvenes desembocó este sábado por la tarde en graves altercados en el centro de Barcelona. Las protestas dejaron un saldo de cerca de un centenar de detenidos —una cuarta parte de ellos menores de edad—, 14 comercios saqueados, quema de mobiliario urbano y fuertes enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra.

La movilización tuvo su origen en una convocatoria difundida a través de redes sociales bajo el lema «institutos indignados», inspirada en movilizaciones estudiantiles de Francia. La concentración se inició hacia las 18:00 horas (16:00 GMT) en la plaza de Cataluña. Según el Departamento de Interior de la Generalitat, el evento pudo haber funcionado como un «espejo» de las protestas organizadas ese mismo día en diversas ciudades europeas, refiere EFE.

Las autoridades locales salieron al paso para desvincular los hechos de reclamaciones sociales. La consellera de Interior, Núria Parlon, y el alcalde de Barcelona, ​​Jaume Collboni, afirmaron en comparecencia de prensa que los altercados no respondían a la defensa de ningún derecho ni guardaban relación con la acampada por la vivienda instalada en la plaza. Ambos calificaron lo sucedido como un episodio de «violencia gratuita y vandalismo». Collboni advirtió además que el Ayuntamiento se personará en las causas judiciales y aseguró que los actos tendrán consecuencias legales tanto para los adultos como para los padres de los menores implicados.

Violencia, saqueos y respuesta policial

Los manifestantes, en su mayoría ataviados de negro y con el rostro cubierto, actuaron sin una estructura organizativa clara. En su recorrido se arremetieron contra el entorno urbano y establecimientos comerciales de ropa, calzado, electrónica y ópticas, rompiendo escaparates y sustrayendo mercancías. Asimismo, cruzaron e incendiaron contenedores, motos y bicicletas para levantar barricadas, además de prender fuego a toldos de terrazas.

Los Mossos d’Esquadra, que ya monitoreaban la convocatoria desde hacía días, desplegaron un amplio dispositivo antidisturbios. Tras registrarse las primeras agresiones y lanzamientos de piedras, la policía catalana efectuó varias cargas para dispersar a los manifestantes por las calles aledañas.

Los altercados causaron un importante impacto en la dinámica del centro de la ciudad en un momento de elevada afluencia de peatones y turistas. La Guardia Urbana cortó los accesos a la plaza de Cataluña desde la plaza Urquinaona hasta Universitat, mientras Múltiples negocios —incluidos grandes almacenes como El Corte Inglés— bajaron sus persianas y blindaron sus accesos. Diversos clientes permanecieron retenidos de forma preventiva en el interior de los locales hasta ser evacuados por salidas de emergencia.

En el ámbito de la movilidad, las autoridades ordenaron el cierre de las estaciones de Renfe y de Ferrocarriles de la Generalitat en la plaza de Cataluña, suspendiendo las paradas de los trenes.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, condenó con firmeza los acontecimientos mediante un mensaje en la red social X, subrayando que «la violencia no tiene cabida en Cataluña». Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, señaló que los altercados demuestran la necesidad de «un cambio» en España y apeló a la «convivencia» ya la responsabilidad política.