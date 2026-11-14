Buque petrolero hundió crucero en el río Misisipi 

Todos los pasajeros de un crucero que transportaba a 129 personas fueron rescatados este viernes tras chocar con una barcaza en el río Misisipi, a la altura de Nueva Orleans (Luisiana, EEUU.), informó a la prensa la alcaldesa de la ciudad, Helena Moreno.

El accidente dejó al menos 35 personas hospitalizadas. Algunos pasajeros y miembros de la tripulación cayeron al agua por el impacto, pero todos fueron rescatados, detalló la compañía operadora del crucero fluvial, American Cruise Lines.

«American Cruise Lines puede confirmar que nuestro barco fluvial, American Heritage, estuvo involucrado en una colisión mientras estaba atracado en Nueva Orleans. Estamos en estrecha coordinación con la Guardia Costera de los EE. UU. y las autoridades locales. Los pasajeros y la tripulación fueron evacuados», expresó.

El equipo de prensa de la alcaldesa Moreno confirmó a los medios que doce personas fueron trasladadas al hospital.

Todos los pasajeros y la tripulación fueron localizados después de que un buque cisterna colisionara con un crucero fluvial en el río Misisipi cerca del puerto de Nueva Orleans , según informaron las autoridades el viernes.

Con aproximadamente 180 personas a bordo del barco, el rescate de todos los que iban en él es «un verdadero milagro en el río Misisipi», declaró la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, en una conferencia de prensa.

Si bien la investigación continúa, las autoridades indicaron que el buque cisterna de Atlantic Asphalt aparentemente perdió el control, lo que provocó la colisión con el crucero.

Mientras los pasajeros desembarcaban tras la colisión, el crucero comenzó a hundirse y finalmente volcó, dejando a la gente en las frías aguas. Un video del lugar muestra a los pasajeros, con chalecos salvavidas, nadando en el río hacia un lugar seguro.

